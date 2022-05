Chieti, Maggio Teatino: tanti appuntamenti fino al 19 giugno.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti,

17 maggio 2022 – Il Maggio Teatino 2022 promuove appuntamenti fino al 19 giugno,

con un calendario vario e ricchissimo che ancora una volta coinvolge

associazioni e realtà del territorio, che hanno risposto al bando del Comune

per comporre il cartellone – si apprende dalla nota stampa. Oggi una presentazione dei prossimi eventi con il

sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare,

alcuni dei soggetti proponenti e l’ideatore storico della rassegna, Tonino

Salvatore, al quale l’Amministrazione ha tributato una targa di ringraziamento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Alla conferenza erano presenti anche il presidente della Commissione consiliare

Cultura, Luca Amicone, i consiglieri Vincenzo Ginefra, Valerio Giannini e

Alberta Giannini.

- Pubblicità -

“Grazie

a tutti coloro che hanno permesso questo bel mese di eventi – così il sindaco Diego Ferrara – mai come questa volta e in questa

esperienza abbiamo potuto constatare che il contributo delle associazioni

culturali e del terzo settore sia stato essenziale per le energie creative ed

economiche della città e hanno fatto capire come la civile sinergia possa rendere

un servizio a tutta la città. Abbiamo calendarizzato tanti eventi, faremo in

modo che ci sia un’estate altrettanto ricca perché la cultura fa parte della

vita della città e completa la nostra linea di azione, per risollevare la città

stiamo lavorando principalmente sugli importanti problemi strutturali della

città che abbiamo trovato, senza rinunciare a dare sfogo e spazio e una

identità forte e possente della nostra Chieti che è quella culturale, artistica

e storica rappresentata in pieno dal cartellone”.

“Le

associazioni culturali sono vita e corpo di questo cartellone – così il

vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – una sinergia che

ha già funzionato con il cartellone sia estivo e sia invernale e che torna ad

operare e si allarga in occasione del Maggio Teatino e delle altre iniziative

che animeranno la città con la bella stagione – Dopo due anni di stop possiamo tornare a

programmare anche il Maggio Teatino, costruito con eventi e appuntamenti di

qualità. Di questo siamo molto felici, perché il vero motore della vita culturale

della città sono le associazioni che hanno messo in piedi un cartellone bello e

vario, dove c’è la storia, il teatro, la musica, il nostro patrimonio, poi l’arte,

cultura, la lettura, lo sport, i dj set, abbracciamo un mondo fatto di tante

cose, nato grazie a una intuizione che oggi noi vogliamo riconoscere e sottolineare,

quella del creatore del Maggio Teatino, Tonino Salvatore, che ringraziamo per

la passione e per la visione che ha avuto quando ha promosso una rassegna longeva

e inclusiva, riproposta negli anni – Attraverso la consegna della targa a lui,

arrivi il nostro grazie a tutti i motori dell’edizione di quest’anno”.

“Voglio

ringraziare l’Amministrazione per tutto quello che sta facendo per la cultura e

per la città – così Tonino Salvatore ricevendo la targa

– il calendario è un tributo alla teatinità e alla forza delle menti creative

che la nostra città ha in sé e alle quali è necessario dare spazio e sfogo”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it