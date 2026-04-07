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Chieti, Maltempo, al via la stima dei danni. Il sindaco Ferrara: “Chieti segnata, ma pronta a ripartire con interventi rapidi e mirati”

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Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 7 aprile 2026 – È cominciata la fase di stima dei danni sui luoghi più colpiti dall’emergenza meteo degli ultimi giorni, che ha portato la Città di Chieti a richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale – Sono attualmente in corso sopralluoghi tecnici su tutto il territorio comunale per valutare l’entità degli interventi necessari – precisa la nota online. Nella giornata di giovedì è inoltre prevista una riunione operativa che consentirà di avviare i primi interventi in somma urgenza – si apprende dal portale web ufficiale. “Ci siamo messi immediatamente al lavoro – dichiara il sindaco Diego Ferrara – per avere un quadro chiaro e dettagliato dei danni – Parallelamente, abbiamo prodotto provvedimenti di messa in sicurezza attraverso le ordinanze firmate in questi giorni e stanno per divenire operative le azioni necessarie per intervenire con tempestività. Si agirà subito sulle strade e nei luoghi che risultano maggiormente danneggiati, con il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza, esattamente come prevedono le procedure che ci consentono di operare in velocità ed efficacia – Chieti esce sicuramente segnata da questa emergenza, ma è pronta a reagire con determinazione, attraverso un’importante azione di ripristino delle sue ferite e il ritorno progressivo alla normalità”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

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