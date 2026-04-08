Chieti: Maltempo provoca danni e allarme per l’economia locale, Confcommercio chiede interventi immediati

L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Abruzzo, Molise e Puglia ha causato gravi disagi ai residenti e alle imprese dei territori interessati, provocando ingenti danni alle infrastrutture e alla viabilità. Nello specifico, si segnala l’interruzione dell’autostrada A14, della Statale 16 per il crollo del ponte sul fiume Trigno tra Abruzzo e Molise e della linea ferroviaria lungo la dorsale adriatica per la frana di Petacciato.

Confcommercio ha espresso solidarietà e vicinanza alle comunità e agli imprenditori colpiti, garantendo supporto alle associazioni territoriali. L’organizzazione ha inoltre sollecitato interventi urgenti, immediati e adeguati per ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di normalità. Si auspica l’adozione di misure straordinarie e azioni rapide e concrete a sostegno dei territori e delle attività economiche, al fine di contrastare gli effetti pesanti e duraturi che il maltempo potrebbe lasciare sull’intero sistema economico delle aree coinvolte.

La presidente di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio, ha sottolineato le ripercussioni della situazione anche sul comparto turistico in un periodo strategico. “L’anomala ondata di maltempo ha dato il colpo di grazia a una settimana vocata al turismo, con strutture costrette a disdire le prenotazioni sia nelle località montane, a causa delle strade impraticabili, sia lungo la costa adriatica, in particolare nel versante vastese e molisano. Auspichiamo un rapido ripristino dei collegamenti per evitare ulteriori perdite per le imprese del territorio”.

In conclusione, Confcommercio ha evidenziato la necessità di interventi tempestivi per la ripresa delle attività economiche e il sostegno alle comunità locali colpite dal maltempo.