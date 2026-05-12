Chieti: Manifestazione di coalizione a sostegno di Mario Colantonio in piazza Vico domani ore 19

Domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 19, in piazza G.B. Vico a Chieti si terrà una manifestazione della coalizione composta da Lega, Azione Politica e Udc a sostegno del candidato sindaco Mario Colantonio.

Alla manifestazione interverranno il Sottosegretario di Stato al Masaf, Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale Enti Gestori, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo e i capilista di Lega, Azione Politica e Udc.

Il candidato sindaco Mario Colantonio ha dichiarato: “Sarà una iniziativa di coalizione con la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali a livello nazionale e regionale. Parleremo del futuro della città e presenteremo le nostre proposte per costruire insieme un’amministrazione vicina ai cittadini, concreta e orientata al fare.”

La manifestazione si propone di illustrare le proposte della coalizione per il futuro della città, con un focus sull’aspetto di una gestione amministrativa vicina ai cittadini e orientata all’azione concreta.

Gli intervenuti tracceranno un quadro delle iniziative che verranno messe in campo per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire un’amministrazione efficiente e trasparente.

La presenza di rappresentanti di spicco della politica nazionale e regionale conferisce un’ulteriore importanza all’evento, il quale si preannuncia come un momento culminante della campagna elettorale del candidato Mario Colantonio.