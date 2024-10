Chieti, Manutenzione fossi e canali, al via interventi per 500.000 euro

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 29 ottobre 2024 – Al via gli interventi su una serie di aree a rischio della città, per un ammontare di 500.000 euro che rendono possibile la manutenzione di scarpate e fossi – Gli interventi previsti sono su più punti del territorio, interessando una serie di canali e di fossati – Si inizia da fosso Schiavolino, a Brecciarola – “Interveniamo su aree che hanno bisogno di manutenzione al fine di mantenere efficiente la loro capacità di smaltire e far defluire velocemente le acque che si raccolgono durante gli eventi atmosferici, in modo da evitare problemi di possibili esondazioni su strade e proprietà limitrofe – spiega l’assessore a Lavori pubblici e Manutenzione Stefano Rispoli – . Con questo progetto sarà possibile la sistemazione della frana su Via Belvedere; quella di Fosso Strada della Pace, in prossimità del civico 120; la realizzazione della condotta raccolta delle acque meteoriche su Via Colonnetta; la sistemazione del canale di Madonna delle Piane; la sistemazione di Fosso Schiavolino a Brecciarola e del canale al bivio con il quartiere; di canale di Via Montello, San Martino – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una serie di fossati e canali che raccolgono le acque piovane e che vanno a scaricare nel Fiume Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Alcuni di essi sono in parte con letto di scorrimento e sponde cementate, mentre altri risultano realizzati in terra battuta – viene evidenziato sul sito web. La crescita degli arbusti e delle erbacce lungo le sponde e dentro il letto di scorrimento, unito all’accumularsi di detriti e terriccio provenienti dai terreni limitrofi e circostanti, spesso impediscono il normale deflusso e lo smaltimento delle acque che si raccolgono in queste strutture, provocando allagamenti sulle aree limitrofe, smottamenti delle scarpate e cedimenti degli argini – Con questi interventi mettiamo in sicurezza i luoghi e li rendiamo più efficienti, attraverso il taglio degli arbusti e delle sterpaglie, lungo gli argini e le scarpate dei fossati, con carico e trasporto a discarica; la pulitura del letto di scorrimento di ciascun fossato o canale, con carico e trasporto del materiale fangoso e del terriccio accumulatosi nel tempo, per ripristinare il normale deflusso delle acque; la ricostruzione e ricompattazione degli argini e delle sponde laterali dei canali che hanno subito frane e cedimenti, in modo da garantire un agevole scorrimento delle acque che vi si raccolgono ed evitare esondazioni ed allagamenti sui terreni limitrofi”.

