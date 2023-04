Chieti, Manutenzioni in corso, operativo il potenziamento della segnaletica.

- Advertisement -

Chieti, 30 aprile 2023 – Continua l’opera di manutenzione anche della segnaletica stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli interventi riguarderanno tutto il territorio, soprattutto scuole e passaggi pedonali a tutela delle utenze deboli – “Da sempre diamo attenzione allo stato della segnaletica, potenziando quella usurata e monitorando lo stato di strisce pedonali e parcheggi delle utenze deboli sia nel centro storico, sia a Chieti Scalo – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni Stefano Rispoli – Abbiamo dovuto aspettare le condizioni meteo favorevoli per fare un lavoro capace di durare e nonostante le difficoltà economiche dell’Ente, che rendono limitata la capacità di intervento, così, di concerto con la Polizia Municipale e l’Ufficio traffico, abbiamo programmato circa 15.000 euro di interventi sulle strisce e pedonali, per tutta Chieti che si sommeranno al potenziamento di stalli per disabili, parcheggi e altra segnaletica – In questo modo potremo intervenire sulle situazioni più critiche, in modo di migliorare la fruibilità della strada e garantire diritti e sicurezza della circolazione sia per i mezzi, sia per i pedoni – Un intervento ampio ed esteso a tutta la città, così in centro, come in periferia”.

