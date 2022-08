Chieti, Marciume radicale, necessario rimuovere uno dei tigli della Villa Comunale

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 26 agosto 2022 – Continuano le operazioni di monitoraggio e verifica sulle alberature cittadine, ai fini di una manutenzione attiva del verde pubblico – A fronte di ultime indagini ad opera dell’agronomo incaricato dall’Ente, è emersa una criticità per un esemplare di tiglio della Villa comunale che presenta marciume alle radici ed è da rimuovere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Con l’Ufficio verde pubblico abbiamo fatto tutte le verifiche del caso – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto – Il tiglio era sotto osservazione da anni, l’ultimo monitoraggio ha rilevato il peggioramento di un problema di marciume radicale presente da un po’ e purtroppo irrecuperabile e quindi si procederà alla rimozione, perché non rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità a fronte di un possibile crollo – recita il testo pubblicato online. L’intervento sarà effettuato la settimana prossima, il perito agronomo e l’indagine strumentale da noi richiesta hanno confermato che è necessario l’abbattimento di questo esemplare che si trova nella parte centrale della villa – si legge sul sito web ufficiale. Le verifiche sono scattate a seguito di una segnalazione da parte dell’agronomo incaricato di testare la staticità degli alberi cittadini, specie quelli maggiori – precisa la nota online. L’operazione verrà effettuata in sicurezza ed è prevista la messa a dimora di un tiglio sano al posto di quello abbattuto, come sta accadendo con tutte le alberature che siamo costretti a rimuovere, affinché non siano un pericolo per la comunità e per il patrimonio cittadino”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it