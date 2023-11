Chieti, Marcozzi: tutelare istituti comprensivi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Ogni Istituto Comprensivo della città di Chieti merita di essere valorizzato – Le notizie di stampa, insieme al livello di soddisfazione delle famiglie, certificano che le scuole della città possono diventare poli attrattivi – È quello che sta succedendo, ad esempio, con l’Istituto Comprensivo 1 e le scuole Nolli, Cesarii, De Lollis che, negli anni, hanno sviluppato progetti innovativi, come il progetto senza zaino, e valorizzato le attività dei laboratori didattici per facilitare le attività degli studenti e, al tempo stesso, esaltarne le capacità. È un bene per l’immagine stessa della città che gli Istituti Comprensivi trovino spazi televisivi che diano sempre maggiore risalto alle nostre tante eccellenze”. Lo dice il Consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi, che prosegue: “È un vero peccato che questa crescita generalizzata non vada di pari passo con un’oculata gestione dei servizi in capo all’amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Su tutti la mensa che oggi, dopo mesi di stop e di sacrosante proteste dei genitori, torna con colpevole ritardo a essere ritenuto un servizio su cui investire per la salute dei bambini, a seguito di tre mesi di pasti consumati freddi o non consumati affatto, preparati da genitori e nonni alle sei di mattina – Sono stati trovati 234mila euro col bilancio stabilmente riequilibrato per garantire il servizio da gennaio all’inizio di marzo – recita il testo pubblicato online. Una deadline elettorale che, vista la grande attenzione che parte dell’amministrazione dedica a passerelle, selfie e inaugurazioni varie, fatico a ritenere casuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Peraltro la scelta arriva a valle di un’altalena di indecisioni politiche disarmanti: siamo passati in mezzo a variazioni di bilancio, gare revocate, incontri con i genitori per trovare soluzioni con i privati – Si era perfino affermato di non ritenere opportuno di procedere ad affidamenti temporanei per evitare contenziosi e lavorare a lungo termine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Evidentemente oggi questo ragionamento non è più valido, mentre aspettiamo di conoscere con quali modalità il servizio riprenderà. Un caos, insomma, che stona con quanto vedo accadere all’interno degli Istituti”. “Un’amministrazione dovrebbe accompagnare la crescita dei ragazzi, con un’attenzione ben diversa ai servizi che è necessario garantire alla cittadinanza per evitare una dannosa fuga dalle scuole teatine – si apprende dalla nota stampa. Le eccellenze che abbiamo meritano maggior considerazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Spero che questo tira e molla sulle mense sia realmente arrivato a una conclusione e che non si debba essere costretti, tra qualche settimana, a tornare sulla vicenda per spronare nuovamente i decisori comunali a svolgere al meglio i propri compiti”, conclude Marcozzi – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

