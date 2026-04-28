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Politica

Chieti: Mario Colantonio accoglie Vincenzo Ginefra in Azione Politica, rafforzamento della coalizione per le elezioni.

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La coalizione del candidato sindaco Mario Colantonio si è recentemente ampliata con l’ingresso del medico dentista e consigliere comunale del gruppo Misto, Vincenzo Ginefra, in Azione Politica. L’ufficializzazione di questa importante novità è avvenuta questa mattina presso il comitato elettorale di Colantonio, situato in corso Marrucino.

Alla conferenza stampa erano presenti diversi esponenti politici, tra cui il candidato sindaco Colantonio, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, la Capogruppo di Azione Politica in Consiglio comunale Serena Pompilio, la consigliera comunale della Lega Emma Letta e il candidato nella lista dell’Udc Marco Di Paolo.

In particolare, Colantonio ha sottolineato l’importanza dell’ingresso di Ginefra nella coalizione, definendolo una persona di grande esperienza amministrativa che contribuirà in modo significativo alla campagna elettorale. D’Incecco ha ringraziato Ginefra per aver condiviso la scelta della coalizione e si è detto convinto che l’unione di Lega, Azione Politica e Udc sia la miglior opzione per rappresentare la popolazione di Chieti.

Ginefra, a sua volta, ha motivato la sua decisione di unirsi alla coalizione sottolineando la necessità di un’amministrazione capace di affrontare le sfide attuali della città. Ha elogiato Colantonio per la sua competenza tecnica e la sua esperienza amministrativa, sottolineando la sua volontà di contribuire positivamente alla futura gestione di Chieti.

Pompilio, da parte sua, ha accolto Ginefra in Azione Politica, sottolineando la lunga attività svolta insieme in Consiglio comunale e l’importanza della collaborazione tra i due. Ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Ginefra nella coalizione e ha augurato un proficuo lavoro insieme.

In conclusione, l’ampliamento della coalizione di Mario Colantonio con l’ingresso di Vincenzo Ginefra rappresenta un importante passo avanti nella campagna elettorale per le prossime elezioni a Chieti. La coalizione, composta da Lega, Azione Politica e Udc, si rafforza ulteriormente con l’esperienza e le competenze di Ginefra, che si unisce al candidato sindaco e agli altri esponenti politici con l’obiettivo di portare avanti un progetto concreto e orientato ai risultati per il bene della città.

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