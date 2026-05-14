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Politica

Chieti: Mario Colantonio e l’onorevole Cesa presentano il programma elettorale per le amministrative

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Domani, venerdì 15 maggio, alle ore 15, a Chieti si terrà una conferenza stampa di Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, insieme all’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Udc. L’incontro è in programma in viale Abruzzo 311, presso “Meat & Friends”. Interverranno Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’Udc e Marco Di Paolo, Capolista dell’Udc.

Durante la conferenza, Mario Colantonio presenterà il proprio programma e le principali proposte per la città di Chieti in vista delle prossime elezioni amministrative. Saranno inoltre affrontati temi di attualità e questioni di interesse per i cittadini, con particolare attenzione alle politiche locali e alla governance del territorio.

L’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Udc, supporterà il candidato Mario Colantonio durante l’incontro, sottolineando l’importanza dell’impegno politico a livello locale e l’attenzione del partito verso le sfide e le opportunità che il contesto attuale offre.

La presenza di Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’Udc, e di Marco Di Paolo, Capolista dell’Udc, conferma il pieno sostegno del partito alla candidatura di Mario Colantonio e la volontà di collaborazione e dialogo per il bene della comunità.

La conferenza stampa si preannuncia quindi come un momento importante per la campagna elettorale a Chieti, con l’obiettivo di offrire ai cittadini trasparenza, chiarezza e concrete proposte per il futuro della città.

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