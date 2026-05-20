Chieti: Mario Colantonio e Vincenzo Ginefra presentano progetto per una città più green e ricca di opportunità

Domani, giovedì 21 maggio, alle ore 12, nella sede elettorale di corso Marrucino 131 a Chieti, si terrà una conferenza stampa con i candidati sindaci Mario Colantonio e Vincenzo Ginefra. Il tema dell’incontro sarà “Chieti: lavoriamo per una nuova città più green, smart e ricca di opportunità nel rispetto dell’ambiente”.

Durante la conferenza verrà presentato un progetto ambizioso per il futuro di Chieti, focalizzato sullo sviluppo sostenibile, l’innovazione urbana e la crescita economica in armonia con la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

I punti centrali del progetto includono il potenziamento dei servizi ai cittadini per una visione di ‘Città Smart’, investimenti nel green e nella mobilità sostenibile, efficientamento energetico, creazione di nuove aree verdi, utilizzo di tecnologie innovative e sviluppo di progetti per generare opportunità economiche e occupazionali.

Inoltre, si parlerà di interventi di rigenerazione urbana, resilienza ambientale e valorizzazione delle imprese locali attraverso collaborazioni tra pubblico e privato.

“Chieti ha tutte le potenzialità per diventare una città più moderna, sostenibile e attrattiva. È il momento di costruire insieme una nuova visione di futuro, capace di coniugare innovazione, ambiente e qualità della vita”, hanno sottolineato i promotori dell’iniziativa.

L’appuntamento è fissato per domani, 21 maggio, alle ore 12 presso la sede elettorale di corso Marrucino 131 a Chieti.