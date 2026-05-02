Chieti, Mario Colantonio presenta in piazza i candidati di Lega, Azione Politica e Udc per le elezioni amministrative

Mario Colantonio ha presentato oggi, nelle piazze di Chieti, i candidati che sosterranno la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La presentazione si è svolta in due momenti differenti: a piazza Vico nel centro storico, e a Chieti Scalo in piazzale Marconi. Colantonio stesso ha introdotto e presentato uno per uno i candidati delle liste di Lega, Azione Politica e Udc.

Tra i partecipanti all’evento c’erano l’onorevole Alberto Bagnai, i coordinatori regionali Vincenzo D’Incecco (Lega), Enrico Di Giuseppantonio (Udc) e Luca Maccione (Azione Politica), insieme al segretario provinciale della Lega Maurizio Bucci e al segretario provinciale dell’Udc Domenico Di Renzo. Colantonio ha sottolineato l’importanza di avere una squadra di persone serie e determinate, provenienti da diversi settori e con una grande attenzione al sociale, che credono nel progetto per la città di Chieti.

L’onorevole Bagnai ha elogiato l’esperienza e la conoscenza della città da parte di Colantonio, definendolo come “l’alternativa alle forze che hanno amministrato finora”. D’Incecco ha evidenziato la credibilità della candidatura e la preparazione della squadra, sottolineando che Colantonio è il “Sindaco del fare”. Maccione ha aggiunto che Colantonio rappresenta l’alternativa giusta a un’amministrazione uscente fallimentare.

I candidati delle liste sono stati presentati uno per uno, tra cui figure come primari ospedalieri, imprenditori, avvocati, ma anche studenti e artisti. Tra di essi ci sono Serena Pompilio e Vincenzo Ginefra per Azione Politica, e Marco Di Paolo e Jonathan Christian Baldassarre per l’Udc. Anche figure note al grande pubblico come Bianca Dragne, partecipante a Masterchef, fanno parte della lista dei candidati.

Colantonio e i candidati delle liste di Lega, Azione Politica e Udc hanno condiviso l’obiettivo comune di restituire centralità e prospettive alla città di Chieti. Con questa presentazione itinerante, hanno voluto dimostrare un modo diverso di fare politica, vicino ai cittadini e non chiuso nelle stanze.