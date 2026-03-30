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Politica

Chieti, Mario Colantonio si candida: “Sarò il sindaco del fare”, sostegno da Lega e Azione Politica

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Sala gremita al Grande Albergo Abruzzo di Chieti per la presentazione della candidatura a sindaco di Mario Colantonio, sostenuto da Lega e Azione Politica. L’evento ha visto la presenza del coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, del segretario provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci, del responsabile regionale di Azione Politica Luca Maccione, del capogruppo consiliare di Azione Politica Serena Pompilio e di altri importanti esponenti politici.

Colantonio si è presentato come “il sindaco del fare”, promettendo un’immediata azione per risolvere le criticità della città. Ha sottolineato la necessità di affrontare le emergenze come il sistema viario in stato di abbandono, il mancato completamento di importanti opere pubbliche, la carenza di parcheggi e l’assenza di una corretta manutenzione del verde urbano. Ha inoltre ribadito l’importanza di migliorare l’accesso ai servizi sanitari e la sicurezza della città.

Il segretario provinciale Bucci ha evidenziato il percorso politico del gruppo sottolineando l’importanza della candidatura di Colantonio come uomo del fare. Maccione ha aggiunto che la scelta di sostenere Colantonio è stata naturale, data la condivisione di idee e progetti con la Lega. D’Incecco ha lodato le competenze e l’impegno di Colantonio e Pompilio, sottolineando la credibilità della loro squadra.

Colantonio ha riconosciuto l’eredità lasciata dal sindaco uscente Nicola Cucullo e si è impegnato a costruire un programma partecipato per il futuro della città. Ha invitato alla condivisione e alla soluzione concreta dei problemi, auspicando un quinquennio di realizzazioni per rendere Chieti più attrattiva.

La decisione di correre con la Lega è stata motivata dalla volontà di offrire ai cittadini un’opzione credibile e concreta per il governo della città. Colantonio e Pompilio hanno espresso la volontà di unire forze civiche e politiche per affrontare insieme le sfide di Chieti.

La candidatura di Colantonio rappresenta una proposta alternativa alla maggioranza di centrosinistra, secondo D’Incecco, che si prepara a confrontarsi con il centrosinistra e a raggiungere il ballottaggio. Sarà necessario, ha concluso D’Incecco, aggregare le forze di centrodestra per dare alla città un percorso di crescita e sviluppo.

La scelta di sostenere Colantonio è stata definita come non divisiva, ma mirata a rafforzare e unire il centrodestra. Si punta a dare ris

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