Chieti, Mario Venuti protagonista del nuovo appuntamento di “Chieti sotto le stelle” domenica 27 luglio in piazza G.B. Vico

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 26 luglio 2025 – Dopo il successo delle serate con Fabrizio Bosso, Michele Di Toro, Antonella Bucci e Piero Mazzocchetti, la rassegna “Chieti sotto le stelle” prosegue con un altro nome di prestigio: Mario Venuti, che sarà protagonista in piazza G.B. Vico domenica 27 luglio alle ore 21.00 con il suo spettacolo “Tra la carne e il cielo”. “Cantautore elegante e raffinato, Venuti è uno degli artisti più originali del panorama musicale italiano – spiega il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Già frontman dei Denovo, ha intrapreso una brillante carriera solista che lo ha portato a partecipare più volte al Festival di Sanremo e a firmare brani memorabili come “Crudele”, “Veramente”, “Un altro posto nel mondo”. Il suo stile mescola pop d’autore, atmosfere mediterranee e una grande capacità interpretativa – Questo appuntamento è uno dei più attesi della quarta edizione di Chieti sotto le stelle, all’interno della più ampia programmazione dell’Estate Teatina, con la direzione artistica di Emanuele La Plebe, che offre spettacoli gratuiti in centro città fino alla fine di luglio, con artisti di grande qualità e un’atmosfera capace di coinvolgere tutta la cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. Un invito a non mancare e a vivere la città, la musica e le emozioni sotto il cielo di Chieti”.

