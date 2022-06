Chieti, Marsilio a Chieti sui luoghi del progetto di velocizzazione della ferrovia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 17 giugno 2022 – “Se la variante dei Comuni e dei cittadini al

progetto di velocizzazione della rete ferroviaria Chieti-Pescara avrà un

futuro, sarà perché i Comuni e cittadini, da soli, si sono mobilitati: si sono seduti

insieme intorno a un tavolo per costruirla e l’hanno proposta a RFI e al

Commissario governativo e l’hanno seguita passo passo nel dibattimento pubblico

a cui avevamo chiesto che la Regione avesse un ruolo di rappresentanza, che,

però, fino ad oggi non abbiamo visto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci fa piacere che il presidente Marsilio sia

venuto a vedere, dopo sei mesi dalla diffusione degli elaborati progettuali e fine

del dibattimento pubblico su uno dei tratti più impattanti, dopo quello di San

Giovanni Teatino, ci auguriamo come portatore di buone notizie e di un ruolo

aggregante che fino ad oggi non c’è stato da parte della Regione”, così il sindaco

Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale, Luigi Febo commentano la

vista di oggi del presidente della Regione sul tracciato del progetto,

impossibilitati ad accogliere Marsilio a Brecciarola e a Chieti Scalo, dove c’erano

il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli,

il presidente e il vicepresidente della Commissione consiliare RFI Vincenzo

Ginefra e Roberto Miscia – si apprende dal portale web ufficiale.

“Chieti, una volta messa a conoscenza del progetto e delle sue diverse

criticità, è scesa in campo, facendo da motore a una legittima mobilitazione,

al fine di avere un confronto con RFI, prima attraverso un Consiglio comunale

straordinario e la nascita di una Commissione consiliare ad hoc, poi con una mobilitazione

costante con gli altri Comuni – incalzano Ferrara e Febo – e se uno spiraglio si aprirà, evitando così l’abbattimento delle

case, delle attività economiche e commerciali inizialmente previsti, è senz’altro

grazie al fronte costruito dai sindaci e dai Comuni, che in modo trasversale si

sono uniti, facendo resistenza – Ci auguriamo oggi che, a fronte di questa pur

tardiva presa di coscienza dei luoghi da parte dei vertici regionali, l’esecutivo

affianchi i Comuni e le comunità nella concretizzazione delle istanze

presentate ad oggi e divenute parte della fase della conferenza dei servizi,

dove il 26 giugno il Comune ribadirà il no alla stesura attuale del progetto e ripresenterà

la variante e la Regione avrà una importante voce in capitolo – Ora, serve dunque

una presenza istituzionale che rafforzi le nostre posizioni l’auspicio è che questa

visita sia un primo concreto passo in tal senso e che accompagni anche il

successivo dibattimento pubblico che si aprirà anche sul lotto che interessa i comuni

di San Giovanni Teatino e Chieti Scalo, dove insistono criticità ancora

maggiori di quelle riscontrate sul primo lotto e su cui occorre sintesi,

proposta, ma soprattutto massa critica per trovare una soluzione alternativa a

vantaggio del territorio, di chi li governa e della comunità che ci vive,

lavora e sceglie di rimanervi”.

“Al presidente abbiamo ribadito le posizioni dell’Amministrazione –

così il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore StefanoRispoli e il presidente della Commissione Ginefra – chiedendo che la Regione si faccia portatrice

della realizzazione con meno criticità dell’opera, vista con i tecnici e

ampiamente condivisa anche con la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Andiamo verso un momento

strategico dell’iter progettuale, siamo fiduciosi che la presenza della Regione

ora sul tracciato, voglia significare un concreto spiraglio a un miglioramento

del progetto, come i cittadini e i Comuni chiedono da tempo”.

