Chieti, Martedì l’con il ministro Musumeci per la discussione del piano aggiornato sul dissesto idrogeologico

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 12 luglio 2025 – “Continua il lavoro dell’Amministrazione sul fronte del dissesto idrogeologico: martedì a Roma ci sarà il nuovo incontro con il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci al tavolo del quale si discuterà la revisione del Piano degli interventi urgenti sul dissesto, già redatto e presentato, predisposto in sinergia con i tecnici ministeriali e quelli dell’Ufficio straordinario della Ricostruzione del Cratere con cui abbiamo stretto una convenzione proprio per la buona riuscita degli impegni presi sia in sede di Consiglio straordinario sul tema e di quelli con i parlamentari e i comitati cittadini sulla situazione dell’area di Santa Maria2, così il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo con il gruppo di lavoro consiliare costituito con l’Ufficio di Presidenza (Silvia Di Pasquale e Giuseppe Giampietro) e composto dai consiglieri Carla Di Biase Edoardo Raimondi, Damiano Zappone e Silvio Di Primio – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’integrazione prevede un ampliamento delle azioni già previste dal documento, quali la riqualificazione dell’area, il ristoro per le famiglie colpite, il monitoraggio attraverso cui si potrà pervenire a uno studio per un eventuale ampliamento delle zone interessate e definire gli interventi di mitigazione del rischio, nonché il Contributo di autonoma sistemazione per la fase post emergenziale e la formazione di una task force con personale e risorse umane per animarla – spiegano – . Alla base della discussione gli interventi contenuti nel documento relativi alla seconda fase – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La richiesta della proroga per due anni per il CAS pari a due milioni di euro è stata già inviata al Dipartimento della Protezione civile per dare copertura e risposte tempestive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie poi alla convenzione con l’Università, si sta già monitorando tutta l’area per tenere sotto controllo eventuali avanzamenti della situazione e della frana – Tutto questo sarà discusso a Roma fra due giorni e a valle degli esiti dell’incontro di martedì relazioneremo alla cittadinanza e i comitati su tutto il lavoro messo in campo in questi mesi e sui passi da fare, come abbiamo sempre fatto – recita il testo pubblicato online. Andiamo avanti insieme, per la città e per la sua sicurezza, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze animando tutte le sinergie che abbiamo attivato: con la Provincia, la Prefettura, la Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico, l’USRC, l’Ateneo e la Protezione civile regionale e nazionale, una rete di competenze all’altezza della complessità dello scopo e perfettamente attiva”.

