Chieti, Matteo Salvini in visita domani a sostegno di Mario Colantonio, candidato sindaco Lega-Azione Politica-Udc

Il Vicepremier, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, sarà domani, sabato 16 maggio, alle ore 16.30, a Chieti, a sostegno del candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc Mario Colantonio. L’incontro avverrà in piazzale Marconi e sarà un’occasione per Salvini di incontrare candidati, elettori e simpatizzanti.

A confermare la presenza di Salvini a Chieti è il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, che sottolinea l’importanza del segnale di attenzione verso il territorio abruzzese e il progetto politico portato avanti con Colantonio. “La presenza di Matteo Salvini in Abruzzo, a Chieti, rappresenta un importante segnale di attenzione verso il nostro territorio e verso il progetto politico che con Colantonio stiamo portando avanti. Quello di domani sarà un momento di incontro con i cittadini”, dichiara D’Incecco.

Durante l’evento interverranno anche il Sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Gestori, il vice coordinatore regionale della Lega Sabrina Bocchino, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Carla Mannetti e il segretario provinciale Lega Chieti Maurizio Bucci.

L’evento rappresenta un momento importante per la campagna elettorale di Mario Colantonio, che vede il sostegno del leader della Lega Matteo Salvini come un’opportunità per rafforzare la propria posizione e stringere i legami con il territorio abruzzese. La presenza di Salvini a Chieti promette di attirare l’attenzione dei cittadini e degli elettori sulle tematiche politiche locali e nazionali.