Chieti, Mensa pronta alla ripartenza da lunedì 3 ottobre

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 1° ottobre 2022 – Pronto a ripartire il servizio di refezione scolastica che da lunedì 3 ottobre sarà assicurato in tutti i plessi che adottano il tempo pieno – “Una ripartenza condivisa con i gestori del servizio e le scuole, affinché potesse essere assicurato al meglio e con tutto il personale necessario – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa Giammarino – Dal canto nostro abbiamo fatto di tutto per rendere le modalità di iscrizione fluide, facili e accessibili a tutti, infatti grazie al lavoro del settore Istruzione in sinergia con l’assessorato all’Innovazione digitale e al nostro settore di Innovazione digitale che sta seguendo la facilitazione di questo e altri servizi che prevedono interazione con l’utenza e pagamenti, siamo riusciti a farle tramite App, incamerando un numero di pasti che riporta la ristorazione scolastica quasi ai livelli pre-covid. Le domande inserite ad oggi sono 1.200, prodotte da 976 famiglie (che hanno più di un figlio a scuola), in tutto 45 sono quelle con richiesta di diete speciali – precisa il comunicato. Le iscrizioni potranno proseguire lunedì mattina, sempre tramite l’App che è stata un metodo importante di accesso al servizio e che prevede controlli rigorosi ad ogni richiesta processata, sia per quanto riguarda la tariffa e, dunque, la valutazione dell’Isee, sia per le particolari richieste relative a diete speciali a cui abbiamo rivolto un’attenzione più elevata – Il nostro auspicio è che la ristorazione possa riprendere senza intoppi di nessuna natura e, soprattutto, con uno spirito pienamente collaborativo che un servizio di questo genere deve avere, perché rivolta ad un’utenza che è la più importante di tutte”.

