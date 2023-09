Chieti, Mense, la settimana prossima sarà fissata la data della riattivazione del servizio

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 21 settembre 2023 – “Oggi abbiamo comunicato ai dirigenti dei Comprensivi scolastici comunali che la settimana prossima ci sarà possibile dare loro la data certa della riattivazione del servizio di refezione scolastica”, riferisce l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – “Una complessa situazione tecnico-amministrativa legata alla procedura di gara a suo tempo bandita e ora in dirittura di arrivo, non ci consente di ripartire dal 25 settembre, a seguito della sentenza del CdS n.6217, pubblicata in data 26/06/2023. La fase è delicata, ma gli uffici sono al lavoro per arrivare a procedere e a riattivare il servizio – recita il testo pubblicato online. Siamo consci del disagio che lo slittamento comporterà, ma altrettanto consapevoli che nella situazione di dissesto dell’Ente, sia necessario agire in modo che le procedure abbiano un percorso certo e operativo, specie su servizi che riguardano i soggetti più vulnerabili della comunità. Da parte nostra c’è l’impegno a risolvere anche questa intricata situazione, con la massima premura, per restituire alla città servizi e respiro come merita”.

