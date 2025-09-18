Chieti, Mense scolastiche, da domani saranno possibili le iscrizioni. Dal 29 settembre il servizio ripartirà

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sarà possibile procedere alle iscrizioni alla mensa scolastica dalla giornata di domani, venerdì 19 settembre, attraverso l’APP SmartPA come accaduto fino a oggi – aggiunge la nota pubblicata. Si fa presente che il servizio ripartirà dal 29 settembre prossimo con la ripartenza del tempo pieno – Nel video alcune informazioni per procedere all’iscrizione senza problemi.Nel link il tutorial per effettuare l’iscrizioneDomande: clicca qui per sapere come fare

