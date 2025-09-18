- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 18, 2025
Attualità

Chieti, Mense scolastiche, da domani saranno possibili le iscrizioni. Dal 29 settembre il servizio ripartirà

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sarà possibile procedere alle iscrizioni alla mensa scolastica dalla giornata di domani, venerdì 19 settembre, attraverso l’APP SmartPA come accaduto fino a oggi – aggiunge la nota pubblicata. Si fa presente che il servizio ripartirà dal 29 settembre prossimo con la ripartenza del tempo pieno – Nel video alcune informazioni per procedere all’iscrizione senza problemi.Nel link il tutorial per effettuare l’iscrizioneDomande: clicca qui per sapere come fare

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

