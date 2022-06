Chieti, Menu tricolore per la festa della Repubblica e il Battesimo Civico

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti,

1° giugno 2022 – Educazione alimentare e anche civica il 3 giugno nelle mense

scolastiche cittadine, in occasione della Festa della Repubblica e del

Battesimo civico, dove la Ladisa servirà un pasto tricolore – si apprende dalla nota stampa.

- Pubblicità -

“Siamo lieti di questa novità, perché rende il pasto

parte del programma formativo dei nostri ragazzi – così il sindaco Diego

Ferrara e l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – I

ragazzi possono trovare nella simbologia del cibo anche quella della memoria e

ciò è importante, perché crea un vero e proprio ponte anche con l’attualità,

con quello che succede fuori dalla classe – Un tricolore ricco di vitamine,

fibre e quanto serve a mangiare bene, che speriamo incontri oltre che il gusto

anche la curiosità dei nostri bambini e una riscoperta di frutta e verdura che

dovrebbero mangiare di più per il loro bene”.

“Abbiamo pensato di coniugare l’importante aspetto

sociale, con un “pranzo a tema” che associ idealmente il fondamentale

evento storico al momento del pranzo a scuola – cosi Raffaele Dapunzio

di Ladisa – L’operatore della ristorazione, naturalmente, non ha prerogative

educative, ma rappresenta pur sempre uno degli stakeholders che contribuiscono

alla crescita della scuola pubblica italiana – viene evidenziato sul sito web. E se oggi la Scuola Pubblica è

riconosciuta come una delle migliori a livello internazionale, lo si deve

proprio all’istituzione della Repubblica, che ha annullato le disparità sociali

e permesso a chiunque di autodeterminarsi nella società. Pertanto, riteniamo

sia fondamentale una sorta di imprinting anche nei bambini più piccoli, e

simbolicamente abbiamo pensato di “nutrirli della nostra bandiera”,

con un pranzo a tema che sarà preparato, per ovvie ragioni, il giorno

successivo alla festa del 2 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il menù, comunque, è stato predisposto

anche con nobili finalità nutrizionali: ricco di fibre, equilibrato, e con

diversi ingredienti generalmente poco accettati dai bambini, combinati in

maniera tale che possano essere consumati ricorrendo alla fantasia dei colori

del verde, del bianco e del rosso – recita il testo pubblicato online. Abbiamo al suo interno gli spinaci, le

zucchine, i pomodori e si incentiva il fondamentale consumo di frutta fresca

grazie ad una macedonia rivisitata con kiwi, melone bianco e cocomero – recita il testo pubblicato online. Un

piccolo passo per favorire le giuste scelte alimentari dei bambini e per

portare anche nelle famiglie questa nuova esperienza”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it