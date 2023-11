Chieti, Mercatini di Natale, sì della Giunta

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 15 novembre 2023 – Sì della Giunta alla realizzazione dei mercatini natalizi nel centro storico della città. Torneranno le casette inaugurate lo scorso anno con curiosità, prodotti tipici e strenne per tutti i gusti e le età. “Faremo dei mercatini che sapranno alimentare il clima natalizio nei nostri concittadini e rappresenteranno un’opportunità per l’intero comparto commerciale del nostro centro storico – spiegano il vicesindaco e assessore agli Eventi e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . Per il secondo anno consecutivo abbiamo pensato alle casette che richiamano la tradizione del Natale che si riempiranno di svariati articoli, dagli oggetti tipicamente natalizi e per la casa, ai prodotti tipici e all’enogastronomia che sempre accompagnano le festività. Saranno mercatini natalizi che avranno come denominatore comune la qualità e, ci teniamo a sottolinearlo, a costo zero per il nostro Ente, grazie a una virtuosa collaborazione con l’associazione Aniac, che ringraziamo e con cui stiamo lavorando in maniera sinergica a favore del comparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Le casette saranno ubicate lungo corso Marrucino, arteria su cui si articolerà tutta una serie di eventi che sveleremo poco a poco – recita il testo pubblicato online. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di organizzare un Natale bello, colorato, sostenibile e sobrio, a cui la città ha pieno diritto, pur nelle difficoltà che il Comune sta vivendo a causa del dissesto – riporta testualmente l’articolo online. La vita cittadina deve andare avanti, nostra premura sarà quella di proporre cose possibili e capaci di stimolare un positivo rilancio della nostra economia e di infondere speranza e fiducia nel futuro – Chieti ha bisogno di vivere promuovendo le proprie bellezze e attraendo flussi di turisti che ne alimentano l’economia – viene evidenziato sul sito web. Il Natale che immaginiamo va in questa direzione e consolida il trend di crescita del settore che già da diverse stagioni registriamo attraverso i dati delle presenze turistiche nelle strutture ricettive, musei, a teatro, negli altri luoghi culturali e turistici e agli eventi che Chieti ospita”.

