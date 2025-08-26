Chieti, Mercato del martedì a Sant’Anna. L’Amministrazione: “Troveremo la quadra in Commissione”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti 26 agosto 2025 – “Oggi pomeriggio si è tenuta la Commissione consiliare per discutere dello spostamento del mercato del martedì dalla Villa alla zona di Sant’Anna, come richiesto da una petizione di cittadini firmata da oltre 650 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con la presidente Barbara Di Roberto l’abbiamo convocata, perché l’Assessorato al Commercio, lavora in sinergia con l’organismo consiliare per trovare la soluzione migliore attraverso la condivisione e il confronto”, riferisce l’assessore Manuel Pantalone alla fine della riunione di oggi – aggiunge la nota pubblicata. “La decisione sarà assunta all’interno della commissione, dopo un’attenta valutazione di tutti gli aspetti importanti, tra cui la viabilità, l’impatto sulle categorie commerciali e l’eventuale passaggio dei mezzi pubblici – spiega – . Siamo aperti a tutte le proposte e lavoreremo insieme alla presidente Di Roberto e a tutti i commissari per trovare la collocazione migliore per il mercato del martedì, il tavolo di discussione da cui uscirà la scelta finale”.

