Chieti, Mercato del martedì, arriva proroga di tre mesi della localizzazione alla Villa Comunale

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 19 giugno 2025 – Ordinanza di proroga per tre mesi del mercato del martedì nell’ubicazione provvisoria della Villa comunale a causa della cantierizzazione e svolgimento dei lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi – Una soluzione temporanea in vista dello studio di una localizzazione ulteriore dello storico mercato rionale al fine di consentire lo svolgimento degli importanti interventi di rigenerazione urbana – viene evidenziato sul sito web. “Abbiamo prorogato ma con la ben chiara intenzione di trovare con la categoria e i soggetti interessati una diversa ubicazione al mercato – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . È una proroga breve quella di tre mesi, utile a studiare una collocazione diversa al mercato del martedì, anche in modo di differenziarlo da quello del venerdì, considerando che sono a servizio di un’utenza differente in quanto storicamente afferenti a due parti distinte della città. Insieme alla commissione consiliare Commercio presieduta dalla consigliera Barbara Di Roberto troveremo una collocazione di concerto con la categoria, considerando anche le istanze che ci arrivano dal comparto, oltre che dalla comunità. Nelle prossime settimane creeremo un gruppo di lavoro che risponderà a questa funzione di cui sarò coordinatore io e di cui faranno parte l’ufficio e la presidente Di Roberto e a cui inviteremo la categoria come da proposta della Commissione – Un ponte importante quello con l’organismo consiliare da cui arriva la richiesta di proroga per consentire di poter lo studio di zone della città che meglio rispondano alle esigenze dell’utenza e all’identità del mercato rionale e che, soprattutto, non sia frutto della fretta ma della concertazione”.

