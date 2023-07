Chieti, Mercato del venerdì, ipotesi di nuova collocazione

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 28 luglio 2023 – Nuova riunione, stamani, della Commissione consiliare Commercio presieduta dalla consigliera Barbara Di Roberto sul tema del mercato del venerdì. Alla riunione era presente anche l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Una seduta importante, perché abbiamo posto le basi di una nuova ipotesi di localizzazione che riguarderà parte dell’area pedonale della Villa comunale, cioè via IV novembre, da piazzale Mazzini verso viale Europa– annunciano l’assessore Manuel Pantalone e la presidente della Commissione Barbara Di Roberto – L’ipotesi è stata accolta positivamente da parte della commissione, salvo l’acquisizione del parere degli uffici per la fattibilità. I lavori di oggi sono la riprova di un dialogo che dura da mesi, da quando è stato necessario trovare una nuova localizzazione al mercato, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza sollevateci dalle istituzioni presenti sul Corso, alla migliore organizzazione possibile dell’appuntamento mercatale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quella emersa oggi in Commissione sembra oltre che praticabile, anche innovativa e inedita e ci consentirà di rilanciare il mercato più frequentato della città. Ci lavoreremo subito con gli uffici, affinché il principale appuntamento mercatale possa avere la massima fruibilità e la migliore localizzazione”. “La soluzione della Villa è sicuramente un’opportunità importante che ci consentirà di garantire una fruibilità nuova del nostro polmone verde – aggiunge l’assessore all’Ambiente e transizione ecologica Chiara Zappalorto – Come uffici metteremo in campo tutte le prescrizioni necessarie a tutelare gli arredi urbani e il verde della Villa, cosicché lo svolgimento del mercato diventi occasione per scoprire un’ulteriore vocazione della nostra area verde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo certi che gli operatori mercatali ci daranno una mano, collaborando positivamente alla migliore riuscita della sperimentazione Ringraziamo la Commissione e la presidenza per l’ottimo lavoro svolto, riunione dopo riunione, per trovare una soluzione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it