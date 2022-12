Chieti, Mercato del venerdì, l’Amministrazione sposta la sezione alimentari

- Advertisement -

Chieti, 15 dicembre 2022 – Il sindaco Diego Ferrara ha firmato l’Ordinanza che sposta le attività di vendita alimentare del mercato del venerdì da piazza Trento e Trieste a via della Liberazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per leggere l’ordinanza clicca qui “Si tratta di un provvedimento che si è reso necessario per ripristinare viabilità e ordine su piazza Trento e Trieste – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – La ricollocazione in via della Liberazione dei posteggi attualmente dislocati in Piazza Trento e Trieste è temporaneo, perché legato all’ordinanza che fino al 17 febbraio sposta il mercato sulla nuova ubicazione, nasce dall’esigenza di rispondere a problemi di viabilità sollevati dalla Polizia Municipale, criticità che ogni venerdì si presentano a ridosso della piazza, dove transitano le auto che percorrono la rotatoria – L’area è attualmente interessata dalla presenza di banchi alimentari del pesce, dei prodotti lattiero caseari, della porchetta, delle verdure e della frutta, che essendo molto frequentati, generano problemi al traffico a causa di rallentamenti, sosta selvaggia e ingorghi localizzati che provocano ostruzione a uno snodo nevralgico di uscita e transito nella città. Da qui, sentiti gli uffici e gli stessi rappresentanti dei mercatali, si è deciso di procedere con l’ordinanza che sposta la vendita in una località più consona, meglio raggiungibile e accessibile in sicurezza anche dai frequentatori – L’atto prevede una nuova procedura di assegnazione dei posteggi lungo via della Liberazione, sulla base della planimetria in possesso degli uffici condivisa con la Polizia Locale e con riferimento alla graduatoria di anzianità. La soluzione adottata è maggiormente sostenibile sia dal punto di vista commerciale in ordine all’attrattività dell’offerta anche dal punto di vista ambientale, sia in virtù della migliore vivibilità e godibilità degli spazi da parte di tutta la cittadinanza e degli stessi operatori”.

