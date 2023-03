Chieti, Mercato del venerdì, nuovo incontro con gli operatori si lavora a una nuova sperimentazione

- Advertisement -

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 10 marzo 2023 – Nuovo incontro dei mercatali del venerdì con l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – si apprende dalla nota stampa. Si lavora a nuove sperimentazioni – “Nella mattinata di oggi abbiamo avuto modo di rivedere gli operatori del mercato del venerdì, a fronte di un dialogo costante che abbiamo assicurato sin dal primo momento, ribadito anche all’ultimo incontro avuto, la settimana scorsa – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Nei prossimi giorni diventerà ufficiale lo spostamento in avanti dell’orario del trasporto pubblico sulla zona di via della Liberazione e via IV novembre, in modo che gli espositori potranno liberare la strada con maggiore agio, ma dal confronto è nata anche l’idea di un’ulteriore sperimentazione che sottoporremo subito agli uffici per vagliarne la fattibilità. Verificheremo se c’è la possibilità di estendere la zona di vendita al primo tratto di Corso Marrucino che non è interessato dagli accessi alle sedi istituzionali e dalle criticità che riguardano invece la parte centrale e che ci hanno costretto a delocalizzare, finché non diventerà cantiere, perché sono previsti lavori di ripavimentazione finanziati con fondi Pnrr. Finché ciò non accadrà, valuteremo con gli uffici e gli operatori se e come utilizzare questa parte di Corso – Sul mercato principale ci siamo sempre detti disponibili a istanze capaci di migliorarne la fruibilità, quindi la proposta la costruiremo insieme e la concretizzeremo, se sarà possibile, con la massima trasparenza – si apprende dal portale web ufficiale. Così come, finiti i lavori che riguardano via IV novembre, anche quella parte di strada tornerà disponibile per la vendita – Oltre al mercato del venerdì, abbiamo ribadito la nostra piena disponibilità a fiere domenicali lungo Corso Marrucino ed eventi mercatali capaci di aumentare l’attrattività di Chieti a livello commerciale”.

