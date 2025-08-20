Chieti, Mercato di Piazza Malta, operatori spostati nell’altro lato dello spazio per garantire sicurezza al cantiere della chiesa di San Francesco al Corso.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 20 agosto 2025 – “Temporaneo spostamento per parte degli operatori del mercato di piazza Malta a causa del cantiere della riqualificazione della Chiesa di San Francesco al Corso, si tratta di un provvedimento resosi necessario per l’attività in sicurezza sia degli operai, sia degli operatori agricoli, che scatterà dal 25 agosto, come definisce l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Ferrara”, assicura l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – recita la nota online sul portale web ufficiale. “I mercatali si sposteranno sulla piazza, opereranno nel porticato prospiciente, cioè a ridosso dell’edificio comunale ubicato nella piazza – spiega l’assessore – . Per quanto riguarda il mercato del martedì, come da accordi e in sinergia con la presidente della Commissione Commercio Barbara Di Roberto, è fissata a martedì una Commissione ad hoc per gettare le basi della scelta di dove ubicarlo, a fronte anche delle istanze che ci arrivano dalla cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Sarà un’ubicazione che decideremo insieme ai consiglieri, ma soprattutto agli operatori, condividendo tutti i soggetti gli aspetti utili a prendere una decisione utile e rispondente a tutte le esigenze, non ultime quelle della mobilità, essendo una delle ipotesi proposte, cioè lo spostamento a Sant’Anna, interessata dal trasporto pubblico locale, cosa che ci spinge a sentire anche Tua e la Panoramica per vagliare la fattibilità delle alternative all’attuale localizzazione temporanea della Villa comunale”.In allegato l’ordinanza citata

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it