Chieti, Mirò 2, Amministrazione al lavoro su documenti e rischi.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 21 marzo 2025 – Nella mattinata di oggi si è svolto un primo incontro con la struttura tecnica e l’avvocatura comunale sulla decisione della Regione su Mirò 2, espressa attraverso il Comitato della Valutazione di Impatto Ambientale – Presenti oltre al sindaco Diego Ferrara, anche gli assessori Chiara Zappalorto, Manuel Pantalone e Fabio Stella e i rappresentanti dei settori Urbanistica e Ambiente – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo esigenza di verificare la situazione attuale, ovvero vagliare l’efficacia degli atti sull’opera e la loro validità – spiegano sindaco e assessori – L’insediamento è a ridosso del fiume, in un’area dove dal 2006 il Piano stralcio a difesa dalle alluvioni e relativi aggiornamenti, rileva un elevato rischio di inondazione, sia nel perimetro dei fabbricati e soprattutto nella via di accesso agli stessi che, in caso di esondazione, finirebbe sott’acqua, com’è peraltro già accaduto ripetutamente nel recente passato – riporta testualmente l’articolo online. Non è l’unica valutazione che dobbiamo fare sul fronte del rischio, perché ci sono effetti non trascurabili anche a valle dell’insediamento, quindi nell’area di Chieti Scalo, Cepagatti, Sambuceto e Pescara, che pur non essendo stati considerati dalla VIA postuma di qualche giorno fa, quella che ha scelto di dare l’ok all’opera con prescrizioni di natura tecnica, potrebbero rappresentare un problema per altre zone del territorio limitrofe e a valle, esposte e comunque fragili – aggiunge la nota pubblicata. Va ricordato che questa Amministrazione ha ereditato un iter già avviato, ma dovendo oggi fare scelte a tutela di tutte le parti in causa, è al lavoro per la verifica degli aspetti citati, vegliando che leggi e procedure vengano strettamente applicate, proprio per dare valore alle tutele ambientali sui luoghi e a quelle commerciali per il tessuto economico cittadino che soffre ad ogni nuovo insediamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Argomenti e azioni su cui apriremo un confronto anche con le associazioni ambientaliste”.

