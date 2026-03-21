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Chieti, Modulo di iscrizione liste aggiunte per cittadini comunitari

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Referendum, voto cittadini comunitari: disponibile il modulo per l’iscrizione alle liste elettorali aggiunte In vista delle consultazioni referendarie in programma domenica e lunedì, il Comune di Chieti informa che i cittadini comunitari residenti possono presentare domanda per l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte – si apprende dalla nota stampa. Per esercitare il diritto di voto è necessario compilare l’apposito modulo, disponibile agli uffici comunali o scaricabile dal sito istituzionale, e consegnarlo all’Ufficio Elettorale entro i termini previsti – precisa la nota online. Per ulteriori informazioni e per il ritiro/consegna del modulo è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Chieti situato a Chieti Scalo in piazza Carafa negli orari di apertura al pubblico – L’Amministrazione invita tutti gli aventi diritto a partecipare e a informarsi per esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto – riporta testualmente l’articolo online. Info e orari uffici qui: clicca per consultare la sezione dedicata al Referendum

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

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