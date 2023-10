Chieti, Monitoraggio ambientale. Nuovi rilievi sull’area di San Martino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 11 ottobre 2023 – Nuove segnalazioni di cattivi odori sono giunte all’Amministrazione da parte della cittadinanza di San Martino, relative alla zona ciclicamente interessata da emissioni maleodoranti – precisa la nota online. A fronte della situazione il Comune e l’Arta sono in costante contatto per le rilevazioni del caso – aggiunge testualmente l’articolo online. “Da giorni riceviamo segnalazioni dall’area di San Martino, tanto che ci siamo subito confrontati con l’Arta perché tutte le rilevazioni e indagini di rito fossero operative – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e la transizione ecologica Chiara Zappalorto – . La sinergia con l’Agenzia è comunque costante, insieme a un’azione di monitoraggio ambientale da parte di Arta, specie sui luoghi più sensibili, proprio come l’area di San Martino-Madonna delle Piane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con Arta c’è, inoltre, un progetto che prevede l’attivazione della “Nose Abruzzo”, Network for Odour Sensitivity, che attraverso un’innovativa WEB APP, consentirà ai cittadini di segnalare in tempo reale i miasmi avvertiti sul territorio, in modalità anonima e georeferenziata – si legge sul sito web ufficiale. La stazione rilevatrice è nell’area della scuola Ortiz, il sistema sviluppato dal Cnr Isac di Bologna è un primo progetto che coinvolge i cittadini nel monitoraggio ambientale della zona dove viene collocato il rilevatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma il rapporto Comune-Agenzia è operativo su tutto il territorio, come capita in questi giorni per l’area di San Martino, dove ciclicamente si manifestano emissioni che devono essere controllate per definirne natura e cause – Siamo certi che il presidio del territorio sia fondamentale per la vivibilità e che sia l’unica strada percorribile per elevare la qualità della vita dei luoghi – aggiunge la nota pubblicata. Sul fronte del monitoraggio costante e innovativo, invece, sta per en trare in funzione il Nose Abruzzo di Chieti, la strumentazione per il rilevamento della qualità dell’aria che Arta stamane ha posizionato nell’area esterna della scuola Ortiz, a Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. Un progetto che unisce Comune e Arta, che attiva un sistema sviluppato dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISAC) in collaborazione con ARTA Abruzzo ai fini di attività di ricerca scientifica con finalità operative”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it