Chieti, Monitoraggio annuale delle gestioni degli impianti sportivi

Chieti, 1° giugno 2023 – “In questi giorni con gli uffici comunali abbiamo avviato un ampio monitoraggio sulle gestioni indirette dell’impiantistica sportiva, si tratta di un’azione annuale per controllare gli adempimenti dei gestori pluriennali degli impianti comunali”, annuncia l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “È un’operazione che si ripete al fine di vagliare lo stato dell’arte e che e le manutenzioni previste dai cronoprogrammi, siano rispondenti – precisa la nota online. Si tratta anche di un modo per monitorare anche gli aspetti finanziari, come il pagamento dei canoni e fare in modo che le gestioni virtuose facciano da traino a quelle che hanno tempi più lenti – Un monitoraggio che è contestuale alla predisposizione degli avvisi per gli affidamenti dei due bocciodromi cittadini, quello di Chieti Scalo e del Colle, nonché del campo del baseball perché le strutture hanno gestioni scadute non più prorogabili – precisa la nota online. Un lavoro che offre un’ampia veduta sulla fruibilità, anche, dei vari impianti comunali a gestione indiretta, affinché possano essere sempre operativi e aperti non solo alle attività sportive promosse dai gestori, ma anche alla città, come accade da due anni e mezzo a questa parte”.

