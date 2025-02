Chieti, Mostra e convegno su Giacomo Matteotti a 100 anni dalla morte

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 27 febbraio 2025 – Al via mostra e convegno su Giacomo Matteotti a cento anni dalla morte, da domani al palazzo della Provincia di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Si comincia alle ore 10.30, nella sala del consiglio della Provincia, un evento a cura di Ali Abruzzo con il Comune e alla Provincia di Chieti, che ha luogo nella città che ospità il processo agli assassini del deputato socialista, fra i fondatori dell’odierna Ali. La mostra “Matteotti in Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Storia, eredità e attualità della democrazia locale”, che potrà essere visitata fino al 15 marzo presso il palazzo della Provincia nella città teatina, è stata già allestita a Roma, in diversi comuni del nord Italia e a Firenze, presso la sede della Regione Toscana, e attraverso materiale d’epoca racconta la carriera politica di Matteotti, rapito e ucciso da una squadra fascista nel 1924. “La mostra approfondisce una caratteristica forse meno conosciuta del percorso di Matteotti, ovvero la sua lungimiranza da amministratore”, dichiara Angelo Radica, presidente di Ali Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Comprese la grande centralità e le potenzialità delle amministrazioni locali per la crescita della democrazia, a cominciare dall’aspetto sociale”. “Un convegno e una mostra importanti per restituire tasselli alla storia e per ricostruire fatti che hanno segnato la politica di allora e di oggi – aggiunge il sindaco Diego Ferrara, vicepresidente di Ali Abruzzo – . Ha uno speciale senso dare spazio alla memoria di Giacomo Matteotti, nella città che venne definita “camomilla” per il poco risalto di quegli accadimenti – Chieti non chiude gli occhi e a cento anni dalla sua morte diventa parte attiva nella costruzione della memoria di Matteotti e delle ripercussioni che il suo assassinio ebbe ed ha sulla storia di uno dei periodi più bui della vita della nostra comunità”.Al convegno di apertura dell’esposizione interverranno il presidente Angelo Radica, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, Francesco Menna (presidente della Provincia di Chieti), Oscar Gaspari (storico), Mariachiara Arbolino (archivista dell’Archivio di Stato di Chieti), Marielisa Serone (autrice ed esperta di comunicazione), il senatore Michele Fina e Cinzia Di Vincenzo (presidente del club Unesco di Chieti). Modererà Chiara Zappalorto, assessora al Comune di Chieti.

