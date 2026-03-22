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Politica

Chieti, mozione Di Marco contro le liste nere sulle Foibe: massima solidarietà ai licei Masci e Vico, la Regione si dissoci subito

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Il parlamentare Antonio Di Marco esprime solidarietà alle scuole coinvolte in una interrogazione parlamentare riguardante le iniziative per il Giorno del Ricordo. Due licei abruzzesi, Masci e Vico di Chieti, sono stati inclusi in una lista di 41 istituti colpiti dalle azioni dei deputati di Fratelli d’Italia.

Di Marco annuncia la presentazione di una mozione per impegnare la Giunta regionale dell’Abruzzo a tutelare le scuole coinvolte e a dissociarsi dalle iniziative che promuovono liste nere legate alla memoria delle foibe. Secondo il parlamentare, questo comportamento è inopportuno e rischia di alimentare divisioni e tensioni istituzionali.

Il Giorno del Ricordo è una ricorrenza riconosciuta dallo Stato e già inclusa nei percorsi educativi delle scuole italiane. Gli istituti coinvolti operano con serietà e rigore, formando studenti consapevoli attraverso lo studio dei fatti storici, e non facendo propaganda politica.

Di Marco rivolge un pensiero particolare agli insegnanti e ai ragazzi dei licei Masci e Vico di Chieti, assicurando loro la sua vicinanza e incoraggiandoli a continuare serenamente il loro lavoro e percorso di crescita. Il parlamentare sottolinea l’importanza di difendere la scuola come uno spazio libero, autonomo e rispettato, dove si educa al confronto e alla conoscenza.

Infine, Di Marco conclude affermando che la memoria deve unire e non dividere, e che difendere la scuola significa difendere uno dei pilastri della democrazia. La Regione Abruzzo è chiamata a prendere posizione e a tutelare gli istituti coinvolti.

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