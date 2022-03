Chieti, Muro quasi ripristinato a San Martino. Domani via Montello tornerà praticabile

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 11 marzo 2022 –

Sopralluogo operativo stamane in via Montello, del sindaco Diego Ferrara con l’assessore

ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli e il vicesindaco Paolo De Cesare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul posto

la ditta Rapino sta effettuando i lavori di ripristino di una sezione del muro di

contenimento, collassato dal 2015.

“Si tratta di un intervento che

la zona di San Martino aspetta da 7 anni – così il sindaco e gli assessori

Rispoli e De Cesare – Il ripristino è stato reso possibile da risorse messe in

campo dall’Amministrazione Ferrara e non è parte del finanziamento regionale

collegato ai Giochi del mediterraneo 2009, più volte modificato e ancora in

fase di approvazione dopo le prescrizioni fatte da ANAS. Si tratta qui di un

intervento di urgenza, che noi abbiamo voluto per porre fine all’incredibile inerzia

di questi anni da parte dell’Amministrazione e garantire soprattutto le

condizioni di sicurezza che fino ad oggi non erano garantite – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’impianto del

muro sarà realizzato già domani, in modo da consentire la riapertura della

strada oggi chiusa al traffico, la prossima settimana la parete sarà completata

dei 25 metri mancanti e in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo chiesto alla ditta di abbassare

anche il livello del terrapieno, al fine di assicurare una maggiore durata ai

lavori – precisa la nota online. Al contempo ci siamo attivati con la Regione affinché Chieti non

perdesse il finanziamento della variante per la rampa che collegherà l’area di

San Martino allo scorrimento veloce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con l’approvazione del Bilancio potremo

effettuare la gara d’appalto anche di quest’opera ferma dal 2009, in tempo per evitare

che le risorse inutilizzate andassero in perenzione, quindi venissero perse per

il mancato utilizzo”.

