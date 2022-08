Chieti, Musei nazionali aperti anche per il fine settimana di Ferragosto

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti,

13 agosto 2022 – “Grazie alla sinergia fra Comune e Direzione regionale dei

Musei, resteranno aperti sia nel fine settimana, sia nel giorno di Ferragosto i

due musei archeologici nazionali presenti a Chieti”, annunciano il sindaco

Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Paolo De

si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Un’intesa

positiva, che abbiamo siglato perché le esposizioni riaprissero dopo il covid e

che produce benefici effetti sull’offerta culturale della città anche in quest’occasione

– ribadiscono sindaco e vicesindaco – Infatti, attraverso questa sinergia,

inedita nei rapporti fra Enti, abbiamo reso possibile il potenziamento del

personale con l’utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza, pratica che

la nostra Amministrazione ha adottato da subito anche su altri settori

bene la difficoltà che le istituzioni culturali vivono per l’esiguità del personale,

soprattutto dopo due anni durissimi di pandemia, con questa pratica abbiamo

dato una risposta importante che una città storica deve dare, peraltro consentendo

a tante persone appassionate di cultura, o con un bagaglio tale da poter essere

di supporto al personale dei due musei, di mettersi a servizio della comunità. Così

quest’estate e anche per Ferragosto, i turisti possono avere a disposizione il

Museo nazionale de La Civitella dalle ore 9 alle 19, aperto con orario

continuato, mentre Villa Frigerj sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle

19, con un piccolo stop per l'ora di pranzo

Questo,

in un momento particolarmente felice per il turismo cittadino, che per presenze

nelle strutture ricettive del nostro territorio, nei locali e anche nei musei, è

davvero esploso con un trend in crescita progressiva, confermando l’enorme

potenziale della città, su cui stiamo lavorando

di mettere in rete tutto il patrimonio artistico, storico e culturale, oggi in

parte anche interessato da lavori di riqualificazione, come le Terme romane,

perché la nostra sia una meta consolidata per turisti e anche abruzzesi e

affinché la bellezza e la storia di Chieti, diventino più conosciute dentro e

fuori regione”.

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti.