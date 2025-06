Chieti, Mutui. Al vaglio della Giunta la delibera per il Consiglio

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 13 giugno 2025 – Al vaglio della Giunta la delibera che dovrà essere discussa in Consiglio che autorizza il Comune alla richiesta di mutui – precisa il comunicato. Un testo importantissimo, quello che dovrà essere discusso e analizzato a breve dal Consiglio comunale di Chieti, perché riguarda manutenzioni straordinarie per strade, scuole e nuovi loculi cimiteriali che daranno respiro e risposte alla città. “È una scelta di responsabilità e concretezza quella che adotteremo come maggioranza una volta avuto il placet del Consiglio comunale, per rendere possibili le manutenzioni su settori che aspettano da decenni interventi – così il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e con l’assessore ai lavori Pubblici Stefano Rispoli – . Non era possibile agire prima, perché il Comune non aveva risorse capaci di mettere in campo un’azione incisiva che serve alla città, in attesa da oltre dieci anni di manutenzioni – precisa la nota online. Non è possibile andare oltre, perché, nel frattempo, la situazione di strade, scuole e del cimitero, è diventata emergenza – viene evidenziato sul sito web. Così, una volta conclusa la sessione di bilancio e aver fatto passi importanti e decisivi per il risanamento dei conti del Comune a seguito del dissesto, vogliamo aprire questa strada per avere ulteriori risorse che ci consentiranno di agire in altri settori sensibili – aggiunge la nota pubblicata. Investiamo sul decoro urbano e sulla sicurezza, mettendo in campo interventi non più rinviabili una volta adempiuto a tutti i passaggi necessari a restituire respiro a Chieti e tornare a farlo anche attraverso la contrazione di mutui come ogni altra amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Nel dettaglio la proposta per il Consiglio su cui ci confronteremo con i consiglieri, chiede l’autorizzazione alla contrazione di mutui per complessivi 2,5 milioni di euro: 1,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, per dare risposte puntuali alla condizione del manto stradale e migliorare la sicurezza della circolazione; 500 mila euro per interventi di manutenzione degli immobili scolastici, a tutela degli studenti e del personale, in linea con il piano pluriennale di messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici; 500mila euro per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali nel cimitero monumentale – si apprende dalla nota stampa. Con questo passaggio proseguiamo con coerenza il lavoro avviato nel 2020 per restituire a Chieti infrastrutture funzionali e dignitose – È un altro tassello della grande opera di rigenerazione urbana e di ripristino delle funzioni essenziali del capoluogo, che portiamo avanti anche in un contesto finanziario complesso, con strumenti di programmazione seria, trasparente e sostenibile”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it