Chieti, nasce Confcommercio Impresa Cultura Italia: Alessandro Zulli alla guida del nuovo coordinamento per valorizzare il settore culturale teatino

Giovedì 16 aprile è stata ufficialmente costituita presso la sede di Confcommercio Chieti un nuovo coordinamento dedicato alle imprese del settore creativo e culturale aderenti all’associazione. Si tratta di “Confcommercio Impresa Cultura Italia – Provincia di Chieti”, con Alessandro Zulli alla guida come presidente, affiancato da un team di professionisti del settore.

Il presidente nazionale di Impresa Cultura Italia, Carlo Fontana, ha sottolineato l’importanza della cultura per l’identità e la crescita del Paese, nonché per i singoli territori a livello imprenditoriale, sociale e associativo. L’obiettivo principale del nuovo coordinamento sarà quello di promuovere progetti, iniziative ed eventi capaci di coinvolgere l’intera filiera culturale, valorizzandone il ruolo attraverso programmi di formazione, convegni e attività condivise.

Marisa Tiberio ha evidenziato che grazie a questa iniziativa, bellezza, arte e cultura saranno ulteriormente valorizzate attraverso sinergie tra operatori del settore e il territorio, generando così una vera e propria economia della bellezza. Il presidente Alessandro Zulli ha ringraziato tutti coloro che hanno aderito al progetto e si è detto onorato di contribuire alla valorizzazione dell’eredità storica e artistica della provincia di Chieti per potenziare l’offerta turistica.

Con questo nuovo coordinamento, Confcommercio rafforza il proprio impegno nella promozione del settore culturale come leva strategica di sviluppo economico e sociale per il territorio teatino.