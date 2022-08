Chieti, Nasce il comitato Amici del Basket

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 11 agosto

2022 – Nasce con una fine ben preciso il comitato “Amici del Basket”, composto

dalle vecchie glorie delle compagini Birra Moretti e Rodrigo Chieti, quello di

riportare in vita la Coppa Città di Chieti, storico torneo internazionale che

si è svolto in città nel corso di cui saranno presentate le attività che

nasceranno dalla sinergia fra comitato e Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I dettagli sono tati illustrati

dal sindaco Diego Ferrara, dal vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De

Cesare, dall’assessore allo Sport, Manuel Pantalone, dal presidente del

comitato, Dante Anconetani e dagli altri rappresentanti.

“Attraverso la

rievocazione del torneo Coppa città di Chieti, torneo internazionale che ha

fatto la storia della città, sosterremo le attività del comitato, perché

crediamo che la memoria dei fasti sportivi che Chieti ha avuto a Chieti serva

per guardare al futuro – così il sindaco Diego Ferrara con vicesindaco e

assessori Paolo De Cesare e Manuel Pantalone – Con l’approvazione del bilancio partiranno i

lavori di riqualificazione del campo della Villa Comunale, con l’assessore

Stefano Rispoli monitoriamo la situazione, in modo che si possa procedere all’intero

recupero che restituirà al campo nuova vita, non solo sportiva, perché il

progetto prevede la possibilità non solo di avere degli spalti, ma di avere un

campo capace di diventare scenario anche di eventi culturali – aggiunge la nota pubblicata. In attesa che sia

possibile arrivare al cantiere, il Pala Tricalle è a disposizione delle Asd che

praticano questa disciplina che l’Amministrazione sosterrà, sia attraverso la

sinergia con la prima squadra della città, Basket Chieti 1874, che gioca nella

seconda categoria nazionale, sia lavorando assieme a tutte le altre società operative, come il

Magic, la rappresentativa di Cesidio Di Mascio, realtà che fanno basket in

città a livello di prima squadra e nel settore giovanile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La memoria del passato

è importantissima, serve al futuro e siamo certi che riportare in vita il

torneo Coppa città di Chieti, farà da leva a nuove energie e iniziative”.

“Il comitato si

unisce ufficialmente, poi a tavolino parleremo di un programma – così il

presidente del comitato, Dante Anconetani – Sicuramente lavoreremo per

il basket a Chieti, si punta a rivedere operativo il campo della Villa

comunale, questo fine ci ha unito, perché tutti noi siamo usciti da quel campo

e ci impegneremo per riportare alla luce quel passato, anche con un evento

importante che ci riveda con le scarpette ai piedi e con il basket come

obiettivo per la città. Per questo fine lavoreremo accanto all’Amministrazione,

con le associazioni sportive e dentro le scuole, affinché i ragazzi possano

conoscere questo straordinario sport e dedicarcisi, trovando in città tutto

quello che serve, dalla formazione adatta e costante, alle strutture adeguate e

all’avanguardia e, per finire, agli eventi all’altezza del passato che Chieti

ha avuto e al bel presente che ci vede presenti nei campionati più importanti”.

