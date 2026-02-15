Chieti, nasce il percorso gratuito “Ansia in ascolto” per gli studenti universitari

Associazione Erga Omnes, da sempre impegnata nella promozione del benessere psicologico e sociale della comunità, ha annunciato l’iniziativa “Ansia in ascolto”, un percorso gratuito rivolto alla popolazione studentesca universitaria. L’obiettivo del progetto è quello di comprendere, accogliere e gestire l’ansia in modo consapevole.

Il percorso, che sarà condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Zaira Lazzari, prevede tre incontri dedicati all’ascolto, al confronto e all’acquisizione di strumenti pratici per affrontare l’ansia, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti universitari. L’iniziativa prenderà il via il 24 febbraio 2026 alle ore 17:00, presso la sede di Via Monte Grappa, n. 176 a Chieti Scalo ed è gratuita per gli studenti universitari.

Il percorso rientra nel Progetto Carpe Diem ed è organizzato dall’Associazione Erga Omnes in collaborazione con l’ADSU Chieti-Pescara, confermando la sinergia tra enti impegnati nella tutela del benessere della popolazione studentesca.

Con questa iniziativa, Erga Omnes sottolinea l’importanza dell’ascolto psicologico come strumento fondamentale di prevenzione, supporto e crescita personale, promuovendo una cultura della salute mentale accessibile e inclusiva. Il Presidente di Erga Omnes, Pasquale Elia, ha dichiarato: “Associazione Erga Omnes è da sempre vicina alla cittadinanza e con questa iniziativa cerchiamo di creare spazi di ascolto psicologico per intercettare il disagio emotivo degli studenti universitari e offrire loro strumenti concreti per affrontarlo. Investire nel benessere mentale degli studenti significa investire nel futuro della nostra comunità.”

Gli studenti interessati possono iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/fXd5EKEJegtUfiP18. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0871-450291 (dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00; sabato dalle 10:00 alle 13:00) o scrivere a info@erga-omnes.eu.

L’iniziativa “Ansia in ascolto” si presenta come un’opportunità preziosa per gli studenti universitari di Chieti per affrontare e gestire in modo consapevole l’ansia, con il sostegno di professionisti esperti nel settore del benessere psicologico.