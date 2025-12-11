Chieti, nasce il primo Master interuniversitario in design per la salute

Il primo Master interuniversitario in design per la salute, un progetto innovativo che promuove la formazione di futuri designer nel settore sanitario, ha una forte impronta abruzzese. Questo master, promosso dalla Fondazione Symbola e dal Centro HCD-Care, è frutto della collaborazione tra l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara e altri quattro atenei italiani, tra cui l’Università di Firenze, l’Università di Genova, la Sapienza Università di Roma e l’Università di Siena. La proposta formativa intende rispondere alla crescente domanda di competenze specifiche nel campo della salute, operando sia nelle filiere pubbliche che in quelle private.

Secondo Domenico Sturabotti, direttore di Fondazione Symbola, “il design può rappresentare una infrastruttura di innovazione per accrescere la qualità dei servizi al paziente e per rendere più competitiva la filiera farmaceutica regionale”. Questo master si pone come un’opportunità significativa anche per i laureati dell’Università Gabriele d’Annunzio, come sottolineato da Giuseppe Di Bucchianico, referente per l’ateneo: “Il master rappresenta un’opportunità anche per i nostri laureati”.

Intitolato “Human-Centred Design per l’innovazione e la competitività delle filiere della salute Made in Italy”, il master è stato presentato il 4 dicembre scorso in un convegno presso l’Università di Firenze. Sturabotti ha evidenziato come “l’Italia è una delle principali capitali mondiali del design, prima in Europa in termini di fatturato e addetti del comparto”. Ritiene che il design possa fungere da ponte tra nuove tecnologie e benessere delle persone e che sia fondamentale per migliorare la qualità dei prodotti e servizi nel settore salute.

Il master, che avrà inizio nel 2026, coinvolgerà anche le principali associazioni di categoria e aziende dei settori medicale, farmaceutico e biotech. Si rivolge principalmente a laureati in discipline come Design, Architettura, Ingegneria gestionale, Ingegneria biomedica e Comunicazione.

Il percorso formativo sarà interdisciplinare, integrando design con discipline mediche, ingegneristiche, economiche e sociali. Gli studenti potranno sviluppare competenze in ambiti come product design, interior design e service design per l’healthcare. Il corso prevederà modalità mista di presenza e distanza, nonché tirocini aziendali.

Il design, come avvenuto in altre aree del Made in Italy, ha la potenzialità di diventare un motore di innovazione nelle filiere della salute, contribuendo a ripensare prodotti, migliorare processi e elevare la qualità dei servizi attraverso un approccio human-centered.

Questo master non solo arricchirà le competenze dei futuri professionisti, ma rappresenterà anche un passo avanti per l’Abruzzo nel panorama nazionale del design e della salute.