Chieti, Nei parchi vi via Amiterno e via Saline arrivano giochi inclusivi e sostenibili tutti nuovi.

Chieti , 28 maggio 2022 – Installati nuovi

giochi inclusivi e sostenibili nei parchi di via Amiterno di Chieti Scalo e via

Saline a Brecciarola, si tratta di un’azione finanziata dalle risorse del Fondo

per le Politiche della Famiglia, su istanza della Consigliera delegata Valentina

De Luca e resa possibile dalla sinergia fra l’assessorato all’Innovazione

Sociale me quelli a Verde Pubblico e Lavori pubblici

installate, rispettano i CAM, criteri ambientali minimi, sono studiate per

essere sicure e durature, comprendono sia giochi inclusivi che permettono a

tutti i bambini di divertirsi sia plastic – free cioè presentano una

percentuale di materiali plastici inferiore all’1% del peso totale della

struttura

“Si tratta di un intervento che migliora la vivibilità e l’inclusività dei nostri parchi – così il sindaco Diego Ferrara

– Ringrazio cgi si è prodigato e invito la città a prendersene cura, sia

perché sono giochi destinati anche a utenti vulerabili, sia perché sono sostenibili

e hanno bisogno di essere protetti e difesi da ogni atto di vandalismo e

ammaloramento, perché sono di tutti”.

“È stato un lavoro lungo e impegnativo che

mette insieme attenzione e testardaggine di molti, da quelle della consigliera

De Luca, alla collaborazione degli Assessori Chiara Zappalorto

e Stefano Rispoli – così l’Assessore Mara Maretti – Per poter essere un comune inclusivo e

accogliente, a misura di bambini e famiglie è importante porre in essere,

quando se ne ha la possibilità, anche queste piccole azioni che contribuiscono sia al benessere

dei cittadini che dell'ambiente

continue del nostro Comune, possiamo dire che per noi questo intervento è un

primo tassello di una progettualità più ampia che è nostra intenzione

sviluppare e portare avanti negli anni”.

“Da tempo era necessario migliorare la

situazione dei parchi con interventi di manutenzione e installazione di giochi

nuovi, inclusivi e sostenibili – dice la

consigliera delegata alle Politiche per la famiglia Valentina De Luca – lo abbiamo fatto utilizzando le risorse a

disposizione, perché ora più che mai l’attività di socializzazione all’aria

aperta è fondamentale per i bambini dopo il periodo di restrizioni avuto durante

la pandemia

dove poter condividere il tempo con la famiglia e i coetanei – Così l’Amministrazione

ha avviato quest’opera di riqualificazione con le risorse che dovevano essere impegnate

entro il 31 dicembre 2021, trovando supporto anche nella Onlus Diritti Diretti,

che ringraziamo, per aver donato una parte del nuovo tappeto anti-trauma per il

Parco di Brecciarola”.

I nuovi giochi

Nel parco di via Amiterno sono stati installati: un’altalena per il

gioco di gruppo, ideale per la socializzazione, il cui cestone può contenere

3-4 bambini ed è adatta anche ai bambini con disabilità; una torretta a forma

di albero per i bambini più piccoli, con una piattaforma che consente lo

stanziamento di più bambini contemporaneamente e con uno scivolo composto da

due piste affiancate che favoriscono la condivisione e l’inclusione nelle fasi

di gioco; una struttura a doppia arrampicata ideale per il gioco e la

ginnastica per bambini dai 5 ai 12 anni; un gruppo d’arredo costituito da un

tavolo con panchine incorporate e una panca con schienale; una fontana semplice

in legno con rubinetto a pulsante automatico

l’impianto elettrico per l’accensione dei lampioni e dei fari sul campetto da

basket.

Nel parco in via Saline, zona Brecciarola, dopo aver rimosso la

vecchia struttura, è stata installata una torre composta da due piani di gioco

con scivolo; una giostra inclusiva a forma di fiore con un sedile più lungo

dotato di maniglione che funge da schienale che favorisce l’accesso e lo

stazionamento ad utenti con mobilità ridotta; una struttura statica per il

gioco collettivo e la socializzazione dei bambini costituita da un grande

tunnel sollevato da terra, che per la sua robustezza può essere usata anche

come arrampicata dai più piccoli

