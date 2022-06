Chieti, Nido comunale, al via le iscrizioni per il 2022/23

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti

13 giugno 2022 – Aperte le iscrizioni per l’anno 2022/23 all’asilo nido

comunale “il Riccio e la Volpe”, online il modulo per poter iscrivere i propri

bambini alla struttura di via Amiterno, le domande potranno essere consegnate

entro e non oltre il 15.07.2022: a manodirettamente all’ufficio Asilo Nido in Viale

Amendola 53, stanza 202 (farà fede la data

di ricezione), aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12; tramite mailall’indirizzo protocollo@pec.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it (farà fede la data di invio) nel solo formato

pdf (non saranno accettate foto o altri formati) e avendo cura che tutta l’area

scansionata sia leggibile – si apprende dalla nota stampa. Si prega di compilare la domanda in carattere

stampatello per assicurare il massimo della comprensibilità agli uffici.

- Pubblicità -

Il link per scaricare la domanda:

https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it/documents/DOMANDA-ASILI-2022-2023.pdf

“Con

l’estate la struttura sarà oggetto di adeguamenti necessari per assicurare le

migliori condizioni per la ripartenza di settembre – così l’assessore alla

Pubblica istruzione, Teresa Giammarino – stiamo inoltre lavorando

affinché possano al più presto verificarsi le condizioni per arrivare all’apertura

anche degli altri nidi comunali presenti in città. È importante formulare la

domanda subito, perché darà accesso anche alle altre strutture comunali che

riusciremo ad aprire nei prossimi mesi – Il nostro auspicio è quello di poter

mettere in funzione sia il nido Bambi di via Nicola Buracchio, praticamente

pronto all’uso, sia quello di piazza Carafa a cui mancano solo gli arredi e la

sistemazione esterna, essendo parte, di un cantiere ancora in itinere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Com’è

noto, per la gestione stiamo procedendo con l’affidamento in concessione, si

tratta di definire le procedure burocratiche che ci consentiranno di arrivare a

un soggetto gestore in grado di assicurare tutti gli standard che l’Amministrazione

richiede per il servizio, come se fosse gestito direttamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questa

ragione abbiamo scelto lo strumento dell’affido in concessione, in cui il

Comune gioca un ruolo di primo piano per parametri e costi del servizio, quindi

definendo non solo il progetto pedagogico, ma anche l’Isee e la graduatoria

unica per le iscrizioni – L’idea è arrivare a un numero importante di nuovi

iscritti, che nella migliore delle ipotesi, con tutte e tre le strutture a

regime potrebbe arrivare a circa 100 bambini – Realisticamente, data la

situazione del cantiere di piazza Carafa, speriamo di poter contare su due

strutture, il nido di via Amiternoe il nido Bambi, di via Buracchio, per cui è

stato nei giorni scorsi pubblicato il nuovo avviso utile a individuare il

gestore e, se tutto andrà bene, potrebbe aggiungersi all’unico in funzione – si apprende dalla nota stampa. Questo

è il quadro generale, com’è sempre accaduto fino a oggi, nella composizione

della graduatoria saranno considerate anche particolari condizioni famigliari,

non legate al reddito, ma rilevanti per il servizio: la frequenza di fratellini

o sorelline, le condizioni lavorative dei genitori, particolari esigenze che

potranno essere esternate nella domanda, dati che consentiranno di formulare una

graduatoria che tenga presente delle esigenze più concrete e pressanti – Il

nostro obiettivo è quello di riaprire le strutture, in modo da poter dare anche

servizi ulteriori e supportare le famiglie sia d’estate, che durante le vacanze

invernali, dando continuità all’attività dei nidi e rendendoli ancora più

fruibili per la città”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it