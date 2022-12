Chieti, Niente bottiglie di vetro durante le partite in casa del Chieti

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 2 dicembre 2022 – Sì della Giunta al divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallici in prossimità dello Stadio Angelini in occasione delle partite casalinghe della Chieti Calcio, da tre ore prima a un’ora dopo la gara nel raggio di 500 mt. dall’impianto sportivo – riporta testualmente l’articolo online. Una decisione recepita dal tavolo dell’Ordine e sicurezza pubblica, al fine di garantire lo svolgimento senza problemi delle partite sul territorio “Abbiamo ritenuto di garantire lo svolgimento in sicurezza delle partite casalinghe – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – provvedimento opportuno per fare prevenzione ed evitare che situazioni di potenziale pericolo connesse alla disponibilità di contenitori in vetro e lattine da parte del pubblico, possa sfociare in un utilizzo anomalo contro le forze dell’ordine, o contro i giocatori e gli arbitri – precisa la nota online. Una decisione di buon senso, che tutela la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Il divieto interesserà anche gli esercizi commerciali che si trovano nell’area ricompresa nel raggio di mt. 500 dall’impianto sportivo nei quali, nel periodo indicato, la vendita e la somministrazione delle bevande potrà essere effettuata esclusivamente mediante bicchieri di plastica leggera o di carta, o in bottiglie di plastica aperte e prive di tappo”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it