Chieti, Nonni digitali, al via le iscrizioni al nuovo corso

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Al via il nuovo ciclo di lezioni per i Nonni tecnologici, il progetto di alfabetizzazione digitale dell’Amministrazione finanziato con fondi del Ministero dell’Interno erogati dalla Prefettura, per la SICUREZZA DEGLI ANZIANI e a cura dell’associazione Mondo Digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la nuova tornata di lezioni, nell’ambito della programmazione annuale del corso – Gli incontri si svolgeranno in due location con date diverse:- a partire dall’ 11 Aprile negli spazi della biblioteca Bonincontro a Chieti Scalo (piazza San Pio X, ogni martedì alle ore 15:30);- dal 13 Aprile nell’aula magna del Liceo Gonzaga, centro storico (via dei Celestini n. 4, ogni giovedì alle ore 15.30).Le lezioni saranno sempre a cura dell’associazione ideatrice e promotrice del percorso didattico, in co-organizzazione con l’Amministrazione comunale, assessorato alle Politiche sociali e Digitalizzazione – si apprende dalla nota stampa. In cattedra il presidente dell’ associazione, Mario Bisceglie – – Per le iscrizioni contattare il numero 338/2242774 (ore pomeridiane, giorni feriali).Si ricorda che i corsi sono a numero chiuso – riporta testualmente l’articolo online.

