Chieti, Notte Gialla e Dirotta su Cuba, in migliaia a Chieti Scalo per il clou degli eventi scalin

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 21 settembre 2025 – Notte Gialla dai grandi numeri quella di ieri sera a Chieti Scalo, migliaia di persone hanno partecipato ai 22 eventi organizzati lungo il corso di 2 km, tantissime le attività che sono rimaste aperte fino alla fine della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. “Una serata davvero indimenticabile per la nostra città, sia per l’affluenza di pubblico, mai così alta sia per la risposta data dai commercianti e dai locali – così il Sindaco Diego Ferrara- . Voglio pubblicamente ringraziare il grande lavoro di organizzazione messo in campo dal vicesindaco Paolo De Cesare e dall’assessore Manuel Pantalone, che ha coinvolto l’Ufficio cultura, ma anche il Commercio – riporta testualmente l’articolo online. Grazie anche a tutti quanti coloro che hanno reso possibile che la notte gialla si svolgesse senza problemi, vegliando sul perimetro della manifestazione”. “La Notte Gialla è stata un successo straordinario, grazie alla partecipazione di migliaia di persone e alla qualità degli eventi proposti – così il vicesindaco e assessore agli eventi Paolo De Cesare – . Con la serata di ieri arriva a compimento un’estate ricca e partecipata di eventi e con lo speciale concerto dei dirotta su Cuba che hanno festeggiato Chieti i trent’anni di attività si corona un Palmarès per la notte gialla che ha visto grande musica e artisti d’eccezione – Grazie a Simona Bencini per la sua straordinaria esibizione e per il contatto che è riuscita a instaurare attraverso questa speciale ricorrenza e la sua musica con la piazza del concerto di ieri sera, dove anche Samsara On tour ha continuato a divertire fino a notte, fonda – Ringrazio forze dell’ordine, Polizia Locale e volontari, tutta la struttura comunale, l’Ufficio Cultura e i volontari per il loro impegno e dedizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento speciale ai commercianti che hanno aperto i propri negozi e accolto i tanti acquirenti che hanno poi partecipato alla manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un grazie anche al direttore artistico Emanuele La Plebe Cellini per il suo contributo fondamentale alla realizzazione degli eventi – precisa la nota online. E oggi, la giornata conclusiva degli Eventi Scalini si tinge di lettura con il primo Colibri Fest di Chieti Città che Legge, che si svolgerà a Piazzale Marconi – aggiunge la nota pubblicata. Siamo orgogliosi di celebrare la lettura e la cultura in tutte le sue forme”. “La Notte Gialla è stata un evento speciale su cui abbiamo puntato investito, affinché potesse avere riconoscibilità e partecipazione – chiude l’assessore al commercio Manuel Pantalone – . Ottima la risposta del comparto commerciale che è scesa in campo, contribuendo anche ad animare la serata sulle altre strade e piazze interessate dall’evento – recita il testo pubblicato online. Una sinergia speciale che è il segreto di questa riuscita e la ragione di lavorare sodo per il futuro “.

