Chieti, Notte gialla, tutto pronto per la festa di sabato 20 settembre.

Chieti, 18 settembre 2025– Sta per accendersi la quinta edizione della Notte Gialla che sabato 20 settembre interesserà le principali vie di accesso e piazze di Chieti Scalo, come da tradizione. Gran finale con il concerto a Piazzale Marconi con i Dirotta su Cuba ma tanti sono gli altri appuntamenti che dalle 21 in poi prenderanno vita all'interno della maxi isola pedonale di 10 km predisposta per l'occasione. Leggi le disposizioni per la sicurezza e l'ordinanza per la mobilità: https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/disposizione%20notte%20gialla%202025.pdf "Sugli eventi domenica scorsa abbiamo raggiunto l'apice di un'operosità a tutti i livelli, con tanti eventi al Marrucino, a Chieti Scalo, a San Martino e a piazza San Giustino con la PFM che ha riempito anche il centro storico con diverse migliaia di persone presenti. Va benissimo anche per gli eventi scalini, rassegna alla quinta edizione che racchiude ben 22 eventi che abbracciano ogni categoria e ambito culturale: lo sport, la danza la recitazione la danza, il teatro, il teatro dialettale, il cabaret e culminerà con La notte Gialla – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare –. Invitiamo tutti a partecipare a quella che sarà una grande festa istituita dalla nostra Amministrazione per dare respiro e visibilità alla parte commerciale della nostra città. Si tratta di un evento cresciuto in questi anni, nato dalla grande sinergia con il tessuto culturale e commerciale del territorio, divenuto attrattivo anche per imprenditori che hanno deciso di puntare su Chieti, perché avesse un intrattenimento di qualità per fare da riferimento a tutto il territorio – Nek, Ron, Petit, Paola e Chiara, di anno in anno, per il 2025 avremo un gruppo di qualità, i Dirotta su Cuba, che sono una presenza importante nella musica italiana. Ringrazio chi ci ha sostenuto, dalla Toto Holding, così come la Walter Tosto e Megalò, nonché la Camera di Commercio di Chieti-Pescara presenti con impegno e anche con grande fiducia – Sarà uno spettacolo veramente da non perdere – Ci sarà anche la tappa del Samsara on tour, attesissimo, seguito dai giovanissimi. Vivremo la notte in una grande area pedonale, 2 km di strade chiuse, intrattenimenti, musica, shopping, street food e tanto altro dominato dal colore giallo che invitiamo a esporre, indossare, promuovere. Abbiamo lavorato come sempre in sinergia stretta fra gli assessorati a Commercio e Cultura per dare anche a questa Notte Gialla un orizzonte bello e attrattivo per la città con eventi anche per i più piccini. Una grande festa nel cuore, grazie anche alla direzione artistica di Emanuele La Plebe e all'Ufficio Cultura e all'ufficio Commercio – Un grazie enorme va al comando della Polizia Locale e ai volontari che ci aiuteranno a far vivere questa notte al meglio". "Ci saranno eventi diversi che richiedono attenzione speciale sia per la sicurezza e sia per la mobilità: divieti di vendita del vetro, divieti di transito e di sosta – aggiunge l'assessore al Commercio Manuel Pantalone – siamo orgogliosi di questo cartellone, che anche quest'anno ha portato artisti di primissima fascia – Eventi come da programma e intrattenimenti musicali diffusi all'interno del perimetro della Notte, con la possibilità per gli esercenti di poter esporre la propria merce all'esterno delle attività e ai pubblici esercizi e di somministrare all'esterno e, previa comunicazione, di poter fare piccoli intrattenimenti musicali. Ce ne saranno molte di manifestazioni che abbiamo reso possibile con il lavoro dell'Ufficio commercio e con la creatività e la presenza del nostro tessuto commerciale. Sarà una grandissima serata, siamo convinti di avere numeri record". "Avremo un'isola pedonale di 2 km, 13 punti musica, 19 proposte artistiche, un punto mercatini, un Punto gaming zone: aree mercatini e un punto anche di game zone su viale Abruzzo con game up, la novità di quest'anno – aggiunge Emanuele La Plebe Cellini, direttore artistico dell'evento –. Sulle altre vie ci saranno le offerte musicali, dal metal al pop, alla dance, al nazionale popolare, daremo risposte per tutte le proposte musicali ed è una magia che ogni anno avviene e a Chieti Scalo. Tutte le attività commerciali saranno aperte e tutte si sono adoperate per rendere vivibile la città, per questo invito le città limitrofe a venire alla nostra festa. Abbiamo scelto il giallo, colore della luce, perché la città lo merita e lo meritano anche tutte le attività scaline. Chiudiamo con i Dirotta su Cuba, band che non ha bisogno di presentazioni e con un tour fra i più frequentati e animati dai giovani, qual è il Samsara on tour. Sarà una festa grande tutta da vivere". N.B. per conoscere dove sarà spostata la fermata di Piazzale Marconi dei bus per Roma si consiglia di rivolgersi alla compagnia di riferimento. Programma Completo Piazzale Marconi – ore 23:00 DIROTTA SU CUBA – ore 01:00 SAMSARA On Tour Via de Virgiliis – ore 21:00 Altezza Bar Mama's FABY ZERO tributo a Renato Zero – ore 21:00 Altezza Trattoria Da Frank STEFANO GIANNINI Live Via Scaraviglia – ore 21:00 Altezza Bar Scalo 24 – dj Set – ore 21:00 Altezza Scaloform GIULIA D'ORAZIO Live – ore 21:00 Altezza di Bar One MONIA CINQUEGRANA e CELENTONI Live Viale Abruzzo – ore 21:00 Altezza Don Basilico – GAMING ZONE: parteciperanno: LEVEL UP Fumetteria di Chieti: con tornei di Carte Collezionabili; PESPORTS associazione sportiva dilettantistica con le varie console; ACCADEMIA DEL FUMETTO di Pescara con gli studenti che faranno disegni su richiesta; GLI ORRIBILI Collettivo con i loro fumetti Autoprodotti. Viale Benedetto Croce – ore 21:00 Altezza Bar Cigno DIEGO REGINA e LUCA RAGNONE Live – ore 21:00 Altezza Woods Cafè (ex Bar Impazzisco) MUDDY MOLES e a seguire MAETALIKA tribute band Metallica – ore 21:00 Altezza Starshop Raduno Cosplay – ore 20:00 Altezza Cassa di Risparmio e intersezione con via M. Da Caramanico i MERCATINI – ore 21:00 Altezza Subsolo MAN STEWART live a seguire DJ CAMI – ore 21:00 Altezza Ticket DJ MATTIA TENAGLIA e DJ PIERLUIGI DI PRINZIO

