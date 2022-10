Chieti, Notte Gialla, tutto quello che c’è da sapere

- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Notte Gialla, è il sabato dell’evento che chiude il calendario degli eventi della città e, in particolare, quello del settembre scalino, che prenderà vita dal tardo pomeriggio per culminare con il concerto gratuito di Ron a Piazzale Marconi – aggiunge la nota pubblicata. Un’iniziativa che unisce gli assessorati a Eventi e Commercio e che anima le principali vie di Chieti Scalo, con la direzione artistica di Emanuele La Plebe Cellini.Diversi sono gli accorgimenti presi dall’Amministrazione, in sinergia con la Polizia Municipale, anche sul fronte della mobilità (ordinanze in allegato), affinché l’evento si svolga al meglio e in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Il Programma strada per strada PIAZZALE MARCONI- dalle 21:00 il giardino delle Pubbliche letture presenta: VIAGGIO NELLE PAGINE SULLE ROTAIE zona antistante Stazione- dalle 22:00 concerto di DANIELE MAMMARELLA- dalle 23:00 CONCERTO DI RONIN VIA DE VIRGILIIS- dalle 20:00 spettacolo di kpop (musica pop coreana) rivolto a tutti i fann dei BTS, Blackpink ecc. a cura dell’associazione DASK ASD.- dalle 21:30 concerto STEFANO GIANNINI & CARLO SPLENDIANI “Occhio a quei due” live 360 gradi zona da Frank- dalle 21:30 DJ set by FABIO ALLEVA IN VIA SCARAVIGLIA- dalle 21:30 concerto THE CLOUD BLUES zona Scaloform/Bar Simposio- dalle 21:30 concerto PUNTO RADIO KOM zona Salumi&Dintorni SU VIALE BENEDETTO CROCE- dalle 19:00 musica con LORENZO DI DONATO zona Bross- dalle 20:00 SUBSOLO live music U2 vs COLDPLAY zona Bross- dalle 20:30 spettacolo circense per bambini con Sara Speranza e Gianluca Turchetta zona Piccio Pancia- dalle 21:30 concerto BLINK BANG THEORY cover Blink 182 e i Tarocchi by LADY SIMONA zona BAR Impazzisco- dalle 22:00 DJ set con VALEESSE zona Bross

Il Programma strada per strada PIAZZALE MARCONI- dalle 21:00 il giardino delle Pubbliche letture presenta: VIAGGIO NELLE PAGINE SULLE ROTAIE zona antistante Stazione- dalle 22:00 concerto di DANIELE MAMMARELLA- dalle 23:00 CONCERTO DI RONIN VIA DE VIRGILIIS- dalle 20:00 spettacolo di kpop (musica pop coreana) rivolto a tutti i fann dei BTS, Blackpink ecc. a cura dell’associazione DASK ASD.- dalle 21:30 concerto STEFANO GIANNINI & CARLO SPLENDIANI “Occhio a quei due” live 360 gradi zona da Frank- dalle 21:30 DJ set by FABIO ALLEVA IN VIA SCARAVIGLIA- dalle 21:30 concerto THE CLOUD BLUES zona Scaloform/Bar Simposio- dalle 21:30 concerto PUNTO RADIO KOM zona Salumi&Dintorni SU VIALE BENEDETTO CROCE- dalle 19:00 musica con LORENZO DI DONATO zona Bross- dalle 20:00 SUBSOLO live music U2 vs COLDPLAY zona Bross- dalle 20:30 spettacolo circense per bambini con Sara Speranza e Gianluca Turchetta zona Piccio Pancia- dalle 21:30 concerto BLINK BANG THEORY cover Blink 182 e i Tarocchi by LADY SIMONA zona BAR Impazzisco- dalle 22:00 DJ set con VALEESSE zona Bross

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it