lunedì, Marzo 2, 2026
Attualità

Chieti, Nuova isola ecologica a Largo Barbella, ecco come avere le tessere per l’utilizzo. L’assessore Zappalorto: “Vanno richieste a Formula Ambiente, l’impianto è subito operativo”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 2 marzo 2026 – “Operativa la nuova isola ecologica di Largo Barbella, di ultima generazione, per poterla utilizzare è necessario richiedere le tessere a Formula Ambiente, specificando nome e cognome dell’utente TARI di riferimento, di essere residente nel centro storico e inviando una mail con tutti i dettagli (civico, condominio, se attività commerciale a chieti@formulambiente – it ). L’ isola ecologica rimossa è stata collocata, invece, a Chieti Scalo, in una zona in cui andava potenziata la presenza di raccoglitori, in via Marino Da Caramanico ed è già operativa”, annuncia l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto – “Inviata la mail, le tessere per l’isola di Largo Barbella potranno essere ritirate o nelle sedi di Formula in via Aterno o in piazza Malta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 – specifica l’assessora -, oppure, se impossibilitati basterà specificarlo nella mail e chiedere un invio a domicilio – recita il testo pubblicato online. Per un periodo transitorio è possibile utilizzarle anche con la tessera del codice fiscale, secondo le indicazioni affisse sulla stessa Ecoisola – Le isole ecologiche sono un importante supporto per la raccolta differenziata, soprattutto per gli utenti che non possono seguire gli orari della raccolta porta a porta e contribuiscono a mantenere il decoro della città, dando un servizio a chi con impegno e collaborazione contribuisce a renderla pulita e sostenibile”.

