Chieti, Nuove opportunità per l’autotrasporto a Chieti con il bando per NCC

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 22 luglio 2025 – “È online il nuovo bando pubblico per l’assegnazione di 4 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente nel Comune di Chieti – dichiara l’Assessore al Commercio Manuel Pantalone –. Un’opportunità concreta per chi opera o intende avviare un’attività in questo comparto, che ha un ruolo cruciale nella mobilità urbana e nell’offerta turistica e commerciale della nostra città”. Il bando nel link: https://ww2.gazzettaamministrativa – it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/bandi/2025/Pratica_1753169542130/”Dopo le recenti pronunce giurisprudenziali europee e nazionali, che hanno rimosso alcuni vincoli precedenti, abbiamo potuto finalmente procedere a un atto che risponde a una domanda crescente di servizi e a nuove esigenze di trasporto, anche a beneficio delle fasce più fragili – aggiunge la nota pubblicata. Il bando prevede punteggi aggiuntivi per veicoli accessibili a persone con disabilità, oltre che criteri premiali legati a titoli di studio e collaborazioni turistiche, in una logica di qualità e integrazione dei servizi – precisa la nota online. L’obiettivo dell’Amministrazione è duplice: da un lato sostenere chi vuole investire e lavorare, dall’altro migliorare la qualità del servizio a beneficio della comunità. Invito tutti gli interessati a consultare attentamente i requisiti e le modalità di partecipazione e a presentare domanda entro il 25 agosto 2025, esclusivamente via PEC, secondo quanto stabilito dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune – si apprende dalla nota stampa. Questa è una misura concreta, trasparente e orientata allo sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Continuiamo a lavorare per costruire un commercio vivo, una mobilità più efficiente e un’economia locale più dinamica”.

